【新冠肺炎】港大研究揭新冠病毒致肺損傷原理　證口服藥伊馬替尼可阻染疫引發血管疾病

▲ 港大研究揭新冠病毒致肺損傷原理，證口服藥伊馬替尼可減染疫引發血管疾病（港大醫學院提供）

新冠肺炎疫情來勢洶洶，釀成不少人命傷亡。港大醫學院公共衞生學院的一項研究揭發，新冠病毒如何導致肺損傷和血管受損及當中的機制，並發現一種已獲美國食品藥物管理局（FDA）批准使用的口服標靶治療藥物伊馬替尼（Imatinib），可減低新冠病毒於肺部血管內皮細胞引發的炎症，從而可治療新冠肺炎引起的血管疾病。

現時科學家已公認，許多新冠肺炎患者在血液凝結方面出現問題。患者的血管被細胞和蛋白質聚集物阻塞，從而導致血栓。由港大醫學院公共衞生學院副教授陳志偉帶領的研究團隊發現，新型冠狀病毒引起氣管上皮細胞和肺部血管內皮細胞之間的相互作用，導致嚴重肺損傷及血管疾病。陳志偉解釋：

新型冠狀病毒本身並不會攻擊及感染肺血管內皮細胞，但會通過感染氣管上皮細胞引發其釋放細胞因子，間接刺激及導致肺部血管內皮細胞發炎，從而對肺部血管造成傷害，產生血管滲漏。此為目前最接近解釋到新型冠狀病毒如何引發肺損害，因而導致血管疾病的機制。

此外，在治療方面，該團隊發現伊馬替尼（Imatinib）又稱為格列衞（Gleevec）或基利克（Glivec），治療血管內皮細胞具雙重功效，包括能有效阻擋新型冠狀病毒進入人體細胞，同時亦可顯著抑制新型冠狀病毒於血管內皮細胞引起的炎症反應及損傷。

由於人體對新型冠狀病毒出現過度的炎症反應（又稱為細胞因子風暴），導致新冠重症患者病情惡化，引發急性呼吸衰竭和急性呼吸窘迫綜合症（ARDS）。細胞因子風暴除了會引發嚴重肺炎及呼吸衰竭外，這種失控的炎症反應可導致其他器官衰竭，包括肝、心臟、腎臟損害和血管疾病。

港大醫學院公共衞生學院助理教授許珮茵博士表示，研究團隊評估了伊馬替尼對於治療新冠病毒嚴重疾病的作用及原理，發現它對治療心血管和急性肺損傷有關炎症的效果尤為顯著。研究亦揭示了伊馬替尼的抗炎效能，揭露了當人體呼吸道感染新型冠狀病毒時不同種類細胞之間相互的影響及致病機制，帶出以調節發炎反應對抗新冠肺炎的研究新方向。

研究結果已刊登於國際知名臨床傳染病期刊《Clinical Infectious Diseases》。

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責任編輯：鄧凱文