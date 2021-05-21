【兒童健康】瞓覺常流口水可能脾胃功能失調　中醫提醒︰幼童長期流口水要注意

▲ 睡覺流口水相信人人也經歷過，雖然很常見，但亦可能是身體出現問題的警號。（iStock）

任何人也曾經試過睡覺流口水，正當大家都以為這是平凡不過的「生理反應」時，原來在中醫角度，流口水有機會是反映出脾胃兩臟虛弱或功能失調。有註冊中醫師亦指出，臟腑處於濕熱或虛寒等不同狀態時，流口水的表徵亦有所不同，若發生在老人家身上，甚至可能是腦中風先兆，建議如流口水情況持續良久且愈來愈嚴重時，應盡快求醫。

註冊中醫師田伊園說︰

根據《內經》指：『五臟化五液，脾為涎、腎為唾』。涎即口水，屬於唾液中質地較清稀的部分，有保護口腔黏膜的作用；唾則是唾液中較稠黏的部分，多出於舌下，有消化食物的作用。中醫認為涎、唾是由脾腎兩臟所產生，涎唾同源，均為津液，都能滋潤口腔。

而當睡覺時流口水，中醫學上多歸為流涎、口角流涎、滯頤的範疇。流涎是指唾液分泌旺盛，導致唾液不自主溢出口外，唾液分泌與進食不一致的病症。當然，田醫師亦指出有可能是與脾腎兩臟虛弱有關。

▲ 睡覺流口水相信人人也經歷過，雖然很常見，但亦可能是身體出現問題的警號。（iStock圖片）

腎脾異常涎液增多

脾是氣血生化之源，主運化，能將食物轉化為人體有用的精微物質並傳輸至全身。脾功能正常，涎液分泌適量，上行於口而不溢於口外。若果脾臟功能異常，如脾虛、脾胃不和，則可能出現涎液分泌異常增多，並不自主地溢出等症狀。

她續指，腎與脾的關係密切，因「脾陽根於腎陽」，脾的運化需要腎陽的溫煦，而腎則是人體水液代謝的「總開關」，亦需要脾氣加以制約。脾腎功能協調，才能保證人體水液代謝正常運作。

「正所謂腎氣壯而脾陰足，腎氣旺盛，脾精才充足，唾液方能固藏於口中，不會流出口外。若腎陽虧虛，水液運化不正常，凝聚成痰飲，水飲內停，上溢為涎，就會出現流涎。所以，中醫治療流涎病，多從脾、腎兩臟入手。」田醫師說。

濕熱虛寒有不同病徵

不過，因脾及腎臟功能失調所引起的流口水，病徵是有分別的。以脾臟為例，如脾胃濕熱，流涎會色黃味臭，並伴有口臭、牙齦紅腫、小便黃、大便秘結色紅、苔黃膩及脈滑。如是脾胃虛寒的話，流涎則清稀無味、口淡，並伴有四肢冰冷、喜溫喜暖、少氣懶言、小便清長、大便溏薄、舌淡，以及脈細弱或沉。

▲ 打工仔工作壓力大，飲食作息不規律，以致近年成年人流口水的情況也增加。（iStock）

而腎臟功能失調方面，腎陽虧虛引起的流涎，會味鹹無味，伴有畏寒肢冷、腰膝痠軟、五更瀉、小便清長或小便不利或水腫，甚至有男子遺精及女子帶下異常等症狀。

幼童長期流口水要注意

田醫師解釋，流口水是多見於兒童及老年人。

口角流涎最常見於嬰幼兒，有分病理性及生理性兩種。小孩因臟腑成而未全，故脾常不足、腎常虛，而隨住年齡增長，臟腑發育漸全後，流涎就不治而癒，這就屬生理性。但假若小孩滿3歲後仍長期流涎，並伴有口腔炎、面部表情呆滯、小嘴歪斜、智力下降等症狀，則多為病理性。

但近年成年人流口水的情況也逐漸增加，她就解釋是因為現代人工作壓力大，常常用腦過度，平時飲食及作息亦不規律，長此以往就容易出現脾胃濕熱、腎虛等情況。

有機會屬腦中風先兆

不過，除脾腎功能失調外，亦有其他引起流口水的原因，常見的就是睡姿不正確、患有感冒、鼻敏感或睡眠窒息症、牙齒畸形、口腔疾病、藥物副作用，甚至有機會是腦中風先兆之一。

田醫師就提醒：「若中老年人本身有基礎疾病，有長期睡覺流涎，同時伴有半邊臉部或單側肢體無力及麻木、視力模糊、口齒不清、吞嚥困難、疲倦或嗜睡等表現，應及時就診檢查。」

▲ 健福堂註冊中醫師田伊園指，若脾腎功能異常，可能出現涎液分泌異常增多並不自主溢出的症狀。（受訪者提供）

﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏

食療湯水改善狀況

如想改善因脾腎功能失調而引起的流口水情況，田醫師建議可飲用以下3款食療湯水：

1.淮山粳米粥

功效：淮山有健脾固腎、補肺養胃的功效，是健脾佳品；粳米則有健脾補氣、溫中和胃作用。每周可飲用3至4次。

材料：淮山15克、粳米50克、蓮子10克、芡實5克、紅棗6粒、紅糖或鹽適量；百合、薏米、桂圓、紅豆、黑豆及花生各10克。

做法：將全部材料洗淨，用清水浸泡30分鐘後，然後放鍋加水煲，大火煮滾後轉細火，約煲35分鐘至材料煮爛及煮黏，最後放適量紅糖或鹽調味。

▲ 淮山粳米粥 （iStock）

2.番薯糖水

功效：《本草綱目拾遺》中記載番薯能「補中、暖胃、肥五臟」，脾虛的人可以多吃番薯來健脾胃。每周可飲用3至4次。

材料：番薯兩條、葛根20克、老生薑3片、紅棗6粒、紅糖適量。

做法：老薑連皮洗淨後切片、拍鬆；紅棗去核切絲；番薯及葛根洗淨去皮後切小塊。將材料放鍋加水煲，大火煮滾後轉細火煮至腍熟，最後放適量紅糖或鹽調味。

▲ 番薯糖水（iStock）

3.大棗玫瑰花茶

功效：李時珍認為「棗為脾之果，脾病宜食之」，脾胃虛弱、氣血不足之人，最宜食用大棗來補脾胃；玫瑰花則有疏肝理氣作用，適合都市壓力大人士服用。每日可飲一杯。

材料：大棗6粒、玫瑰花10克；白朮、黨參及桂圓各5克。

做法：大棗去核後洗淨切絲；白朮、黨參、桂圓洗淨後，連大棗放鍋中加水煲，以細火煲20分鐘，最後加玫瑰花略煮3至5分鐘便成。

記者：黃依情