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【保釋候審】3 區議員於選舉集會中涉阻差辦公　排期10月4日開審

社會 18:40 2021/05/21

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3名區議員文念志(左)、鄭仲恒(中)及陳振哲(右)續准保釋候審。經濟日報資料圖片

3名區議員文念志、陳振哲及鄭仲恒於2019年11月，被指於維園舉行的區議會選舉候選人集會後涉阻差辦公，3人被控故意阻撓正當執行職務的警務人員罪，文念志另被控無牌管有無線電通訊器具罪，今（21日）於東區裁判法院再訊，案件排期於10月4日開審，審期5天，被告續准保釋候審。

3名被告文念志(29歲)、陳振哲(47歲)及鄭仲恒(30歲)，被控於2019 年11 月2 日在維多利亞公園故意阻撓正當執行職務的警務人員，即高級督察18506、女總督察倪采欣和警司張志偉。文另被控無牌管有無線電通訊器具，即1部手提無線對講機，文早前已承認控罪。

控方表示將傳召 7 名證人，其中1名證人為警司，由於該證人須於7月修讀課程，及後須到海外公幹，案件最快可於10月開審。裁判官將案件排期於10月4日開審，審期5天，3名被告續准保釋候審。

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記者：林欣樂

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