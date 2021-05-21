【疫苗接種】44歲女子接種次劑復必泰後9日離世　另有73歲嫗接種後22日蛛網膜下腔出血亡

▲ 44歲女子接種次劑復必泰後9日離世。（經濟日報資料圖片）

本港再多一人接種新冠疫苗反離世，涉及一名44歲女子，今日獲送往廣華醫院急症室後離世，上周三(12日)曾於社區疫苗接種中心接種第二劑復必泰疫苗，接種後逗留在接種中心觀察期間並沒有不適紀錄現時沒有提供臨床證據顯示事件由疫苗引起，個案已轉交死因庭跟進，並交予疫苗臨床事件評估專家委員會作因果關係評估。

另外，根據最新一份新冠疫苗的安全監察報告，衞生署截至5月16日，接獲20宗死亡個案曾於離世前14日內接種新冠疫苗，包括19宗由醫管局呈報及1宗由公眾殮房處理的死因庭個案，佔疫苗接種總劑量的0.001%。

同期接獲醫管局呈報116宗接種者需住院治療的報告，包括一宗於5月10日呈報住院個案，涉及一名73歲女子 5 月14日因蛛網膜下腔出血離世，離世前22日接種第二劑復必泰疫苗，沒有臨床證據顯示事件因疫苗引起。有關個案將交由香港大學的「2019 冠狀病毒病疫苗安全監測計劃」進行分析。

署方指截至5月16日，合共接種約196萬劑新冠疫苗，包括約117萬人已接種最少一劑疫苗，佔全港16歲或以上人口的17.8%。同期，衞生署共接獲約2 890宗異常事件報告，佔疫苗接種總劑量的0.15%。

專家委員會已總結5宗個案與新冠疫苗接種沒有因果關係，初步認為15宗個案與疫苗接種沒有關聯。專家委員會認為至今並未發現有不尋常的現象，會繼續密切監察有關情況並收集數據以作評估。

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記者：陳正怡