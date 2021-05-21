【十優港姐】麥明詩分享修身秘訣　Louisa溫馨提示：最好就早啲開始【內附詳情】

▲ 麥明詩成功修身。

已轉行做OL的「十優港姐」麥明詩（Louisa），近日利用工餘時間為著名劇集監製戚其義的亞視網劇《逐流時代》（暫名）演出。

雖然麥明詩今次不是全面復出當回全職藝人，不過Louisa仍然十分認真，特別為今次演出修身，而且拍劇更出動私人的名牌服飾及手袋拍劇，可說去到盡。

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▲ 麥明詩復出開工。（取自IG）

修身要有恆心

麥明詩在今日（5月21日）於社交平台上載一張捧住雞肉、輕露事業線的照片，分享修身心得。她寫道：

好多人話我fit咗，問我點咁快減到咁多

除咗

一個清晰嘅目標同恆心

一個星期游水三次

隔日喺屋企跟app做6-10分鐘body weight workout (其實好快)

之外

控制飲食係不能避免嘅🙈

最後，她更苦口婆心寫道：「要減嘅話，最好就早啲開始，唔使好似我咁咁辛苦🤣」

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曾被指身材走樣

其實在去8月，她在社交平台分享行山照片被網民指身材走樣。不過在去年9月現身香港小姐競選時已成功減肥，當晚她接受訪問時透露減肥期間堅持兩大原則。

第一是「不餓不吃」，在出席香港小姐之前一周，首4天的每餐吃7分飽，後3天每餐只吃3分飽。另外第二個原則，就是晚上不吃澱粉質食物。

到了現在，她明顯比去年出席港姐活動時更窈窕，身段更加好。

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同場加映：李君妍訪問