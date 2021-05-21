【童星尖子】TVB童星長大成體壇精英　吳諾弘榮升劍擊港將首戰東京奧運

▲ 童星吳諾弘現時是一名香港劍擊運動員，今年將首次出戰東京奧運。

TVB童星長大後紛紛闖出一片天，有人蛻變成香港體壇精英。剛於無綫深夜時段重播完畢的2002年劇集《法網伊人》，飾演郭可盈兒子QQ的童星譚樹申，被指現已成為羽毛球運動員；而為人熟悉的童星吳諾弘亦已晉身為香港劍擊隊一員，今年更將首次出戰東京奧運，為港爭光。

吳諾弘江旻憓出戰東京奧運

香港劍擊總會遴選小組上星期公布出戰東京奧運4男4女名單，由「重劍天后」江旻憓與「少年劍神」張家朗領軍，而吳諾弘將會在男子花劍中出戰團體賽。

▲ 出戰東京奧運男子劍擊代表張家朗、張小倫、吳諾弘、蔡俊彥（左起）。（facebook圖片）

出生於1999年的童星吳諾弘，曾演出30多部劇集，2005年拍攝第一部劇集《心花放》，其後有《酒店風雲》、《宮心計》、《巨輪》及《On Call36小時》等，直到2015年拍畢最後一部劇集《四個女仔三個BAR》。

巨輪演蕭正楠童年

他最令人深刻的劇集是在《巨輪》中飾演蕭正楠的童年，與哥哥偷渡來港失敗，與飾演他母親的李司棋在澳門生活，兩人有很多對手戲。而在早前深夜重播的劇集《On Call 36小時》中，諾弘飾演被車撞倒的小孩杜梓霖，幸獲醫生馬國明拯救。

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諾弘從小兼顧拍劇與學業，小學就讀啟基學校，曾多次奪得香港學校朗誦節冠軍及戲劇節傑出男演員獎。小二時，諾弘因覺得劍擊服有型而開始接觸劍擊，小三開始打學界賽，更連奪3屆全港小學學界個人花劍冠軍及傑出運動員獎，從此立定志向要做劍擊運動員。

讀男拔至中五休學獲父母支持

運動叻是名校「另類入場券」，諾弘成功入讀最心儀的拔萃男書院，並代表男拔贏得不少學界獎項，包括2016年榮膺有「學界奧斯卡」之稱的中銀香港紫荊盃最佳運動員（劍擊）。不過，諾弘有感運動員生涯短暫，並渴望在劍擊界取得成就，讀至中五時大膽提出休學，得到父母全力支持，認為書幾時都可以讀。

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而諾弘亦曾以專業身份回歸TVB，在2018年劇集《是咁的，法官閣下》中，為黃智賢、關禮傑於終審法院格劍一幕擔任劍撃指導。

諾弘提早成為全職香港男子劍擊（花劍）運動員，成績突飛猛進，屢得國際獎項，去年他與隊友張小倫、張家朗、蔡俊彥出戰「男子花劍世界盃埃及站」團體賽，成功躋身世界盃4強，奪得東京奧運入場劵。

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「QQ」譚樹申成羽毛球教練

另一位較少演出的童星譚樹申，2002年在劇集《法網伊人》中飾演郭可盈的兒子QQ，之後未有留在娛樂圈發展，近日有指現年約25歲的他，已成為一名羽毛球運動員兼註冊教練。

根據「誰羽爭峰羽毛球會」官方網站資料顯示，貌似「QQ」兼同名的譚樹申現為香港羽毛球總會註冊教練，現就讀香港城市大學，曾於2009年至2012年受訓於香港羽毛球總會，是重點青年軍。譚樹申在2010年至2016年間奪得多個羽毛球獎項，包括「全港學界羽毛球團體錦標賽（大專組）-團體冠軍」等。

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記者︰林綺玲