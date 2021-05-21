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立法會諮詢全體議員　4方面修改《議事規則》包括扣減人工

政治 19:11 2021/05/21

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立法會正就修改《議事規則》諮詢全體議員。（經濟日報資料圖片）

立法會擬再次修改多項《議事規則》，包括向流會時沒有效理由的缺席議員，扣減一日酬金，即$3,400，以及為委員會人數設上限等。有關改動今日起正式諮詢全體議員，議員須在下周五前交回問卷，其後倘獲議事規則委員會同意，便會提交內務委員會通過。

議事規則委員會今次同意推展4項建議，涉及︰1）委員會委員組合及正副主席選舉、２）點算法定人數要求、３）議員衣飾，及４）議員在會議上展示物件。

當完善選舉制度獲得通過，下屆立法會議席將增加20席至90人。根據立法會文件，鑑於下屆立法會人數增加，為委員會以有效、具效率方式運作，建議為委員會的成員設上限，事務委員會及負責研究政策的小組委員會，以20人為限、法案委員會及研究附屬法例的小組委員會，則以15人為限。

另外，議事規則委員會又倡訂新機制，由議員互相協調組成名單，去分配各委員會席位，以反映各黨派相對實力，同時保留靈活性。

以往民主派常藉點算法定人數拉布，甚至觸發流會。議事規則委員會建議，流會時缺席議員，倘沒有效理由，須有3,400元的財政處分，相等於一日酬金，其他議員則不能在點人數期間，離開會議廳。

今次修改議事規則的建議，也包括規定議員出席會議的衣飾、在會上展示物品的要求，又因應以往委員會選舉主席耗時過長，倡以電子方式提交提名，列明選舉前不受理任何議案及規程問題，直接進行選舉。

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記者：陳宛彤

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