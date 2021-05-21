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【明星理財】麥明詩甩名變首置再入市　兄妹斥1678萬購宇晴軒相連戶

娛樂 19:34 2021/05/21

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熱門 校長專欄 好聲好戲 烹飪教煮 ERROR自肥企画 靚太安樂窩 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

麥明詩兄妹再度入市。

「十優港姐」麥明詩（Louisa）跟家人一向擅長投資，麥明詩早前將2019年以190.9萬購入的「龍床盤」菁雋單位，以內部轉讓方式售予母親，回復首置身份的麥明詩，今日有指跟哥哥再度入市，分別斥資逾1,600萬購入長沙灣「四小龍」宇晴軒相連單位。

麥明詩跟哥哥常一同投資。（取自facebook）

【明星理財】麥明詩200萬轉讓龍床盤予母親　僅賺9.1萬回復首置身份或再入市

今日有市場消息指，長沙灣宇晴軒3座高層C及D室相連戶，實用面積921呎，今年3月分別以810萬及868萬元售出，登記買家為麥明詩（MAK LOUISA MING SZE）及麥明山（MAK MING SHAN VINCENT），兄妹都是以首置身份，合共斥1,678萬入市。

有指兄妹斥逾1600萬購入宇晴軒物業。（經濟日報圖片）

兄妹投資有道

麥明詩跟哥哥麥明山一向鍾情投資物業，兄妹於2019年7年，便共斥資620.2萬購入屯門菁雋3個單位，哥哥持有其中兩個單位，而麥明詩則以首次置業身份，以190.9萬買入菁雋9樓30室，實用面積為141平方呎的「龍床盤」開放式單位。

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內部轉讓龍床盤予母親

單持持有兩年，上月麥明詩就以200萬將物業轉手，登記買家為其母麥何小娟，涉及的厘印費僅100元。

雖然單位叫價比市價低逾兩成，但比麥明詩的買入價帳面仍賺9.1萬。估計麥明詩是次以內部轉讓方式，回復首次置業身份，打算再度入市。

【香港小姐2021】麥明詩提議佳麗拍真人騷　自稱有齊港姐特質

麥明詩一家感情要好。（取自facebook）

當時有媒體向Louisa查詢，問到是否打算重新入市買入更大單位，她表示私人事不作回應，但會努力儲錢買樓上車，希望將來組織家庭時有樓自住，問到是否把物業贈給媽媽，她直言：「一家人邊有計！」

同場加映：盛勁為訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

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