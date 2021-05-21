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【強檢停課】國際英文幼稚園爆發的上呼吸道感染個案涉19名學童　衞生署要求停課至少5日

社會 19:25 2021/05/21

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國際英文幼稚園(St. Catherine's International Kindergarten)爆發的上呼吸道感染個案。(經濟日報資料圖片)

衞生署衞生防護中心今日（21日）正調查紅磡一所幼兒園：國際英文幼稚園(St. Catherine's International Kindergarten)爆發的上呼吸道感染個案，並呼籲市民及院舍員工提高警覺，時刻保持個人和環境衞生。

個案涉及學童共11男9女，年齡介乎2至3歲。他們自4月29日起先後出現咳嗽、流鼻水、發燒和喉嚨痛等病徵。當中，18人已經到聯合醫院求醫，其中1人經治療後已出院。所有病人現時情況穩定。

衞生防護中心人員已向該幼兒園提供有關預防呼吸道感染的建議。該幼兒園正接受醫學監察。此外，由於上呼吸道感染的徵狀與新冠肺炎相似，為謹慎起見，幼兒園已於5月3日被納入強制檢測公告，以排除感染新型冠狀病毒的可能性。中心已要求該幼兒園停課至少5日以進行清潔及執行強制檢測公告。

已打2劑疫苗滿14天可縮短檢疫期　一文看清不同地區返港人士安排：https://bit.ly/3nXRuSY

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：洪芷晴

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