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【恐怖意外】幼童玩投幣搖搖車誤伸手入機件　手部重創遭鐵鏈絞斷4指

兒童健康 19:58 2021/05/21

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內地一名幼童玩投幣搖搖車誤伸手入機件，手指截斷。

有商店或文具舖在門外放有投幣式兒童機動遊戲車，入錢後，玩具車會前後搖擺，不少小朋友都喜歡玩。近日內地發生一宗「搖搖車」意外，一名幼童在玩耍時不小心將手伸入機件內，4隻手指遭鐵鏈絞斷，消防員前來進行拯救並尋回斷指。有關類似的兒童電動玩具車在網上有售，意外頻生，安全一直成疑。

幼童玩電動兒童車被夾手指

綜合內地傳媒報道，事發於5月14日晚上，大連甘井子區一廣場發生意外事故，當時廣場有間售賣兒童用品的店舖，門前放置一架粉紅色的投幣電動兒童搖搖車，一名幼童正在玩耍，他不慎將手伸入機器之中，手部受傷。

家長非常著急，致電報警求助，當時中華路消防救援站接到報案，派出多名消防員到場，發現一名小孩在玩耍時不慎將手伸進搖搖車的鐵鏈條之間，他4隻手指被切斷，報道指傷者家人事發後連忙尋找斷指，成功尋回其中3隻，可是剩下1隻卻找不到。

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消防員出動尋斷指

消防員利用破拆工具拆開搖搖車，大約5分鐘後，消防人員找回另一隻斷指，並交給家屬，同時將孩子及其家人乘坐的士車牌號碼通知警方幫忙開路，希望分秒必爭，趕往醫院急救進行接駁手術，未知涉事兒童最終能否駁回斷指。

同類投幣式電動搖搖車在網購平台很常見，記者查看淘寶網，發現售價由6百多至千多元人民幣不等。它們吸引不少商家購買擺放店門前賺取額外收入，可是不少玩具車欠奉生產商資料，亦有盜版卡通款式，沒有受監管，安全規格存疑。內地媒體指出即使搖搖車發生不少意外，傷者亦難以追究，認為這類電動兒童玩具車應受監管，避免意外再次發生。

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責任編輯：王明芳

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