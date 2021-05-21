【新冠疫苗】康復者接種一劑疫苗獲視為完成接種　即日起短訊通知接種無需預約

▲ 港府即日起將陸續透過電話短訊通知已康復出院，可到區疫苗接種中心或私家診所接種一劑疫苗。（經濟日報資料圖片）

政府今日(21日)公布新冠肺炎康復者接種新冠疫苗安排，康復者接種一劑疫苗後14天，可獲視為已完成新冠疫苗接種；港府即日起將陸續透過電話短訊通知已康復出院，可到區疫苗接種中心或私家診所接種一劑疫苗。

港府表示，就疫苗氣泡下各項放寬社交距離措施而言，康復者接種一劑新冠疫苗後14天，可獲視為已完成新冠疫苗接種，其紙本及電子疫苗接種紀錄亦會特別安排反映此情況。

發言人指，如康復者出院後已接種一劑新冠疫苗，並已預約接種第二劑，將獲取消第二劑預約，康復者可聯絡早前的接種服務提供者，取回已經更新的疫苗接種紙本紀錄。

康復者可直接攜同相關電話短訊或資料概覽，於建議接種日期後向任何一間社區疫苗接種中心或參與的私家醫生查詢和安排接種，無須預先進行網上預約。醫管局亦會向準備出院的康復者派發接種新冠疫苗的特訂資料概覽，闡明相關疫苗接種安排。

根據衞生防護中心轄下聯合科學委員會聯同行政長官專家顧問團的最新建議，康復者如欲接種復必泰疫苗，應待康復出院最少90日後才接種。如欲接種科興疫苗，應待康復出院最少180日後接種。

政府呼籲，確診者如康復後未曾接種新冠疫苗，可安排接種一劑疫苗，以獲得進一步的保護。

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責任編輯：陳正怡