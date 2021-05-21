【新冠肺炎】袁國勇指4歲男童染出陽性或因疫苗基因污染樣本瓶

▲ 袁國勇指4歲男童染出陽性或因疫苗基因污染樣本瓶。(經濟日報資料圖片)

上周六（15日）一名4歲男童確診，他日前入院後採集的樣本及血清抗體測試均呈陰性，消息稱他最新的兩個同類樣本都是陰性，惹起假陽性疑慮。不過，港大微生物學系講座教授袁國勇表示，檢視過負責檢測的金域檢測及政府公共衞生化驗所後，認為該名男童可能是「真陽性」，但可能早於1月已曾受感染，又或的確是近日受感染但因同時感染其他病毒而令新冠病毒量較低。

男童曾到西醫工會主席楊超發位於青衣的診所。袁國勇於今(21日)傍晚到診所視察，表示懷疑該診所因有接種科興疫苗，會否因醫護人員將已疫苗中已滅活病毒基因，當中的殘餘疫苗病毒污染給男童的樣本瓶，「有咁樣既可能性」。他指，有研究發現接種科興疫苗時，周邊環境都可以污染到，「當然全部的病毒已死」。他重申男童的樣本在十次測試中均為陽性，惟不代表患者真的有病毒感染，可能只是病毒間歇性復陽。

袁指，男童的病毒基因排序顯示較似屬1月時已中招，如果可以排除，香港基本上可清零，但現時真的無辦法知道真相，暫時認為一個月時已確診的可能性較大。

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記者：洪芷晴