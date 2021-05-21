【疫苗接種】一文看清8間資助大學接種疫苗要求　當中5間要部分學生打針或定期檢測

▲ 近日有本地資助大學宣布，要求學生或宿生接種疫苗。（經濟日報資料圖片）

疫苗接種計劃實施多日，近日有本地資助大學宣布，要求學生或宿生接種疫苗，否則需要定期進行病毒檢測。

當中，中大最早提出要求宿生接種疫苗，校方於本月13日表示，9月新學年起，宿生須接種疫苗或自費每兩周一檢，否則將不獲安排宿位，詳情即看：【下一頁】

理工大學就指鑑於新冠病毒疫情反覆，令大學師生的教與學活動受到影響，強烈呼籲師生員工盡快接種疫苗，以令大學教學與科研活動在新學年回復正常。 若於新學年開始時未完成疫苗接種，須每週向校方提供檢測報告；如因健康理由未能接種疫苗，可透過大學醫療保健處安排，進行每週檢測。

科大則在今日（21日）向師生發電郵，鼓勵學生及教職員盡快接種疫苗，否則在新學年需接受定期病毒檢測，並向學校提交檢測結果，詳情即看：【下一頁】

香港大學亦有類似安排，由今年8月25日起，所有入住港大宿舍舍堂和住宿學院的學生，都需要接種疫苗，或自費每週作新冠病毒檢測，至大學另行通告為止，詳情即看：【下一頁】

而嶺南大學將於下學年第一學期全面恢復面授課程，亦要求所有宿舍及美孚校外學生宿舍的師生，包括學生、舍監及其家人等，如未完全接種疫苗，須定期接受病毒測試，詳情即看：【下一頁】

至餘其他資助學校，浸會大學回覆查詢時表示，一直按最新情況，檢視在校園實施的新冠肺炎防疫措施，如有任何調整，會盡早向學生和教職員作詳細說明。

城大則說，自去年起一直密切留意疫情發展作出應變，並已採取多項防疫措施，鼓勵師生、教職員按個人需要，考慮接種疫苗。

教大就表示，校方將繼續留意疫情的最新情況，檢視校園的防疫安排。

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記者：黃悅晴

