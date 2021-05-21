【4歲童確診疑雲】袁國勇稱其樣本瓶或於診所被科興疫苗污染　涉事西醫楊超發3點回應

▲ 袁國勇稱其樣本瓶或於診所被科興疫苗污染，涉事西醫楊超發3點回應（資料圖片）

上周六列為源頭不明本地個案的4歲男童如何確診仍有爭論，港大微生物學系講座教授袁國勇今（21日）再到該男童曾求醫的青衣診所視察，並提出其樣本檢出對新冠病毒陽性的第三個可能性，因該診所有提供科興疫苗接種，疑有醫護人員將疫苗中已滅活的病毒基因，污染給男童的樣本瓶，導致該男童的樣本在10次測試中均為陽性，詳情請看：【下一頁】。

當日曾為該男童看症的西醫楊超發直言，認為此機會非常微，他承認當日早上有親自為約5人接種科興疫苗，但強調每次接種前後均有消毒雙手，又指疫苗注射至人體時均處於密封狀態：

是不可能污染到環境，除非疫苗有滲漏。

楊超發續解釋，診所存放疫苗及樣本瓶的位置相隔20多呎，「分開好遠」；他又指，為該名男童看症前，曾派發出140個樣本瓶，當中有5至6名病人其後均驗出真確診，而為該名男童看症後，診所亦有再派發出10多個樣本瓶，全部病人樣本均驗出呈陰性，質疑：

點解唯獨是那名男童的樣本瓶被污染？

一文看清「疫苗氣泡」防疫措施，食肆須分4類營運：https://bit.ly/3xy0Jxy

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：鄧凱文