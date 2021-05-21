【強制檢測】8校爆上呼吸道感染納強檢名單　包括深水埗崇真幼稚園【內附完整名單】

▲ 再有8間學校因爆發上呼吸道感染個案，而被納入強制檢測名單。（經濟日報資料圖片）

再有8間學校因爆發上呼吸道感染個案，而被納入強制檢測名單。政府今日（21日）晚上公布，由於8間學校爆發上呼吸道感染及或流感樣疾病個案，病徵與新冠肺炎相似，有關學校須進行強制檢測安排，並最遲在下周一（24日）或下周三（26日）或之前完成。

被納入強制檢測名單的包括7間幼稚園及1間小學，詳情如下：

香港新界葵涌石籬（一）邨石泰樓B及C翼地下仁濟醫院董伯英幼稚園 / 幼兒中心

香港九龍深水埗大埔道58號崇真小學暨幼稚園

香港新界葵涌邨葵涌商場3樓平台1號單位聖公會聖基道幼兒園 (葵涌)

香港新界元朗洪福邨洪塱樓（第5座）地下保良局郭羅桂珍幼稚園

香港新界屯門蝴蝶邨蝶翎樓2樓東華三院田家炳幼兒園

香港新界元朗朗屏邨喜屏樓地下中華基督教會元朗堂朗屏邨真光幼稚園

香港新界荃灣石圍角石荷樓地下101-119室香港耀能協會石圍角幼兒中心

香港新界將軍澳集福路4號港澳信義會小學

政府指，根據現行做法，衞生防護中心會直接向這些幼稚園及學校提供糞便樣本瓶或深喉唾液測試樣本收集包。

政府說，任何在2021年5月8日至21日月期間曾身處任上述8間學校超過2小時的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、學生及訪客）， 須於下周一（24日）或之前接受檢測；如曾身處上述提及的7間幼稚園受的檢人士選擇使用衞生防護中心派發的樣本瓶進行檢測，則須於下周三（26日）或之前交回已採樣本的檢測樣本收集瓶。

政府續言，受檢人士若在今年5月19日至21日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

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記者：陳曉瑩