【新冠疫苗】再有10人打針後送院　52歲男子接種復必泰疫苗後失去知覺情況嚴重

▲ 昨日再有10人打針後送院，包括一名52歲男子接種復必泰疫苗後失去知覺情況嚴重。(經濟日報資料圖片)

新冠疫苗接種計劃自2月26日起展開，今日（21日)踏入第85日。政府今日公布，政府已為市民接種共約208萬劑新冠疫苗，當中約1,227,100名市民已接種第一劑疫苗，包括約527, 000名接種科興疫苗，約700,100名接種復必泰疫苗。約853,900名市民已接種第二劑疫苗，包括約388,300名接種科興疫苗，約465,600名接種復必泰疫苗。

截至今日下午8時的過去24小時，約有30,700名市民接種了疫苗和約12,600名市民在網上預約接種疫苗，當中約有5,100名市民接種第一劑科興疫苗，分別有2,500人在社區疫苗接種中心接種，另2,500人是在參與計劃的私家醫生和診所接種；約有4,700名市民接種第二劑科興疫苗，當中約1,900人在社區疫苗接種中心接種，約2,800人是在私家醫生和診所接種。另外，約有8,800名市民於社區疫苗接種中心接種第一劑復必泰疫苗，接種第二劑復必泰疫苗的市民約有12,000名。



社區疫苗接種中心接種科興疫苗的整體接種率約為96%；社區疫苗接種中心接種復必泰疫苗的整體接種率則約為96%。約4,500名市民在網上預約接種第一劑和第二劑的科興疫苗，而約8,100名市民預約接種第一劑和第二劑的復必泰疫苗。

另外，截至今日零時零分，過去24小時共有10宗送院個案，其中7人已經出院，1人留院觀察，1人不遵從醫生勸告自行出院，另有1人留院，情況嚴重。

▲ 過去24小時共有10宗送院個案。（政府新聞處）

另外，作為背景資料，截至今日零時零分，過去24小時共有52宗中風或心肌梗塞個案，需入住公立醫院深切治療部、急性中風加護病房和心臟加護病房。有關數字為當日新入院的實際數字，可為公眾提供一個參考對照，讓市民更全面理解在接種疫苗後錄得的相類個案

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