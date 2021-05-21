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【新冠疫苗】過敏學專家指大部分過敏病人均可打針　惟有3類人士應事先諮詢醫生

社會 22:50 2021/05/21

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過敏學專家指大部分過敏病人均可打針，惟有3類人士應事先諮詢醫生（資料圖片）

新冠疫苗接種計劃開展近3個月，接種率仍未如理想，有不同自身疾病的市民對打針仍存疑問。風濕病科及過敏學科專家表示，大部分有相關病史的病人均可接種疫苗，惟提醒類固醇及免疫抑制劑有機會降低疫苗效用，故在接種疫苗後仍需保持警剔；而有3類有過敏史病人亦須較小心考慮應否接種疫苗。

港大醫學院內科部風濕及臨床免疫學講座教授、疫苗顧問專家委員會召集人劉澤星表示，建議風濕病科病人接種疫苗，因其中屬腰酸背痛、勞損、老化病人與正常人沒大分別，而另一類屬免疫系統受損的病人，如患類風濕、紅斑狼瘡，對新冠肺炎中招及出現併發症的機會會更大。　

而由於類固醇及免疫抑制劑有機會降低疫苗效用，故劉澤星強調，正使用有關藥物的病人在接種疫苗後亦不應「當自己超人，可以咩事都冇，而要繼續戴口罩、勤洗手」；至於可否在接種疫苗期間降低類固醇劑量，從而維持疫苗原有有效率，劉回應指並不建議，因隨便加減或暫停使用類固醇，有機會影響對自身疾病的控制，其次是即使降低正使用類固醇或免疫抑制劑劑量，亦無法提升疫苗有效率。

港大醫學院內科部免疫及過敏學臨床助理教授李曦亦指，大部分過敏病人都可以接種疫苗，而其所屬的過敏學會早前亦已發表指引，指只有3類病人須較小心，包括打首劑疫苗後出現懷疑過敏反應、有過敏性休克病史、對不同種類的食品或藥物有嚴重急性過敏的人士，均應先諮詢家庭醫生意見後才考慮應否接種。

李曦坦言，暫未有數據指有濕疹或有蕁麻疹病人可否打針，但強調濕疹或有蕁麻疹不屬過敏性，而是自發性，如控制得好對打針暫未見有大問題。

劉小姐數年前因曾注射顯影劑而出現過敏並全身麻痹及出疹，李曦表示，對顯影劑過敏於本港十分常見，重申如市民只對一款藥物過敏及不屬嚴重，認為亦可接種新冠疫苗，而據他所知，本港正使用的顯影劑與新冠疫苗並沒有共同成分。

一文看清「疫苗氣泡」防疫措施，食肆須分4類營運：https://bit.ly/3xy0Jxy

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：鄧凱文

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