【新冠疫苗】過敏學專家釋疑慮指大部分過敏病人均可打針　聶德權冀更多巿民完成2劑接種令社會回復正常

▲ 公務員事務局局長聶德權在其Facebook專頁推介《精靈一點》節目，冀巿民能透過節目中的醫學專家講解後消除疑慮，積極參與新冠疫苗接種計劃。

港府不停鼓勵巿民接種新冠疫苗，接種計劃開展近3個月，但接種率仍未如理想，因有不同自身疾病的市民對打針仍存疑慮。港台節目《精靈一點》本月11日起，逢星期二、五設疫苗專線環節，每集以一專科為主題，由專科醫生深入解答市民疑問。

領軍疫苗接種計劃的公務員事務局局長聶德權冀更多巿民打針，故也在其Facebook專頁推介《精靈一點》節目，希望巿民透過醫學專家在節目中的講解後消除疑慮，積極參與接種計劃。

聶德權更在fb以「hashtag」(主題標籤) 妙語連珠地將節目和接種疫苗串連起來，冀大部分巿民完成2劑疫苗接種令社會回復正常運作：「#精靈一點 #接種二針 #再三強調 #五湖四海 #陸續預約 #七成接種 #八成穩妥 #九月開學 #十全十美」。

港大醫學院內科部風濕及臨床免疫學講座教授、疫苗顧問專家委員會召集人劉澤星亦有現身今日最新一集，他在節目中表示，建議風濕病科病人接種疫苗，因腰酸背痛、勞損、老化病人與正常人沒大分別，而另一類屬免疫系統受損的病人，如患類風濕、紅斑狼瘡，感染新冠肺炎而出現併發症的機會更大。

而由於類固醇及免疫抑制劑有機會降低疫苗效用，故劉澤星強調，正使用有關藥物的病人在接種疫苗後亦不應「當自己超人，可以咩事都冇，而要繼續戴口罩、勤洗手」；至於可否在接種疫苗期間降低類固醇劑量，從而維持疫苗原有效率，劉回應指並不建議，因隨便加減或暫停使用類固醇，有機會影響對自身疾病的控制，其次是即使降低正使用類固醇或免疫抑制劑劑量，亦無法提升疫苗有效率。

港大醫學院內科部免疫及過敏學臨床助理教授李曦亦指，大部分過敏病人都可以接種疫苗，而其所屬的過敏學會早前亦已發表指引，指只有3類病人需較小心，包括打首劑疫苗後出現懷疑過敏反應、有過敏性休克病史、對不同種類的食品或藥物有嚴重急性過敏的人士，均應先諮詢家庭醫生意見後才考慮應否接種。

李曦坦言，暫未有數據指有濕疹或有蕁麻疹病人可否打針，但強調濕疹或有蕁麻疹不屬過敏性，而是自發性，如控制得好對打針暫未見有大問題。

劉小姐數年前因曾注射顯影劑而出現過敏並全身麻痹及出疹，李曦表示，對顯影劑過敏於本港十分常見，重申如市民只對一款藥物過敏及不屬嚴重，認為亦可接種新冠疫苗，而據他所知，本港正使用的顯影劑與新冠疫苗並沒有共同成分。

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記者：鄧凱文