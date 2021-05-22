【BB來了】張頴康太太麥雅緻懷第3胎　感激老婆付出：粗重嘢等我嚟做

藝人張頴康現在忙於拍攝新劇集《童時愛上你》，與太太麥雅緻育有一女一子的他一家4口樂也融融。昨晚（21日）深夜，張頴康就突然在社交平台宣布太太懷有第3胎，準備迎接新生命來臨。

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▲ 張頴康宣布太太懷第3胎。（Facebook圖片）

張頴康報喜

張頴康在社交平台分享再做爸爸的喜訊及感受：「終於都講得喇！我老婆成日都話，睇住小豆小花生BB嗰陣嘅相，就好掛住佢哋BB嘅時候！雖然照顧佢哋係好辛苦，但係每日見住佢哋又覺得好滿足！其實，我都有同一種感覺！」

他感謝太太的付出：「既然時間唔可以返轉頭，咁就從新再經歷多一次啦！ 老婆，嚟緊嘅日子辛苦你喇！其他粗重嘢等我嚟做啦！我愛你！」

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小花生「無眼睇」

因為上載的照片，小花生不是用手遮眼就是閉起雙眼，所以張頴康幽默地寫一對小朋友將做家姐及哥哥的可愛反應：「小豆再做家姐，好似好有經驗，所以比較冷靜！而小花生對於自己第一次做哥哥，就表示...我無眼睇。」非常可愛！

張頴康與麥雅緻早於2008年已拍拖，於4年後（即2012年）結婚，2014年誕下長女小豆，2017年再誕下二仔小花生，一家居於大埔。

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▲ 張頴康一對子女。（Facebook圖片）

張頴康夫婦一向被公認為圈中的模範夫婦，他曾指拍拖不足一個月已認定對方，並指對方讓生於破碎家庭的他重拾對婚姻的希望。現時一家4口生活幸福，並不時在社交平台上分享生活照。

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