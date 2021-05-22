【生命鬥士】信信換肝後橫膈膜修補手術成功　出現氣胸插引流喉暫靠肺喉助呼吸

▲ 1歲信信換肝後需做橫膈膜修補，日前手術成功，暫靠肺喉助呼吸。

本港一名25周早產男嬰「信信」在2個半月大時出現肝臟纖維化，急需換肝保命，獲得善心叔叔捐肝，2月1日成功進行換肝手術。信信接受換肝手術後至今逾3個月多，情況時有起伏，曾因橫膈膜升高令肺部出現壓力，一度需轉回NICU。信信於昨日（21日）須做修補橫隔膜手術，解決肺部漲氣的問題，生命小鬥士信信捱過是次手術，家人迎來好消息！

換肝後須做修補橫隔膜

信信的父母早前發帖表示，兒子因換肝有機會影響與肝臟相當接近的橫隔膜，或令橫膈膜組織損壞，故須做橫膈膜修復手術，讓肺部正常運作。另外亦須將胃喉延伸至十二指腸，讓信信的身體加快吸收營養，改善「濁親」及胃酸倒流的問題。

▲ 信信牽著媽媽手。（相片來源︰「救救小心 - 肝」fb專頁）

醫生提及有關手術不一定是永久，有患者的肺機能可回復像昔日般那麼好，有患者則再有機會橫膈膜升回上去及甩不到條氣需重做。此外將胃喉放在十二指腸有風險，可能會損及或刺穿腸，令信信家人很擔憂是次手術。

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術後出現氣胸需插引流喉

信信媽媽昨日（21日）晚上於facebook專頁「救救小心 - 肝」發帖分享信信最新消息，宣布手術成功，指出醫生好快修補回兒子的橫膈膜，但由於手術完有出現氣胸，手術後照x-ray顯示橫膈膜仍在上面，希望插引流喉排走氣胸做成多出的液體，讓橫膈膜可以下來，而此條喉管最少用三日，醫生才再考慮是否要拔掉。其他喉會每日慢慢拆掉，信信現時需靠肺喉去幫助呼吸。媽媽以兒子角度撰文提及：

醫生話明天會拆除肺喉俾我自己去自行呼吸，希望聽日我嘅成績會更好，如果可以食得返奶奶咁就好喇！我想媽媽的味道了⋯⋯

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愛兒是生命小鬥士

媽媽探訪手術後的兒子，可惜當時信信還未醒來見，見不到媽媽一眼。媽媽知道信信是小鬥士及很乖巧，期盼他盡快好起來、健康精神，媽媽以兒子人稱撰文：

但我聽到媽媽嘅聲音，我知道媽媽來過⋯⋯我要快快好起來，期待星期日可以精精神神見媽媽，媽媽見到我笑到彈吓彈吓就最開心喇！媽媽我答應你我會好起來的！

同時媽媽代信信多謝一直關心他，為他集氣打氣的網民，以及為他努力的醫護人員，「多謝你哋對我悉心照顧」。一眾網民獲知手術成功好消息，大讚他「好叻， 又打咗一場硬仗喇， 以後嘅路會更加順暢」、「叻叻豬」等等。

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責任編輯：王明芳