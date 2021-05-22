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【鼠患成災】澳洲鼠患成災入侵民居驚現「老鼠雨」　連貓也懶得再捉老鼠【多圖】

健康 11:50 2021/05/22

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澳洲鼠患成災入侵民居驚現「老鼠雨」，連貓也厭倦再捉老鼠。

澳洲東部近期爆發鼠患，數以千萬的老鼠入侵田野、農場、民居、醫院、酒店、糧倉等，更天降「老鼠雨」，場面嚇人。就此，澳洲副總理宣佈將投5000公升世上最強毒藥滅鼠。

數以千萬的老鼠湧入農場、民宅。(影片截圖)

綜合澳媒報道，澳洲去年降雨豐沛，農作物豐收，但也成為老鼠生長的溫床。自南部維多利亞州（VIC）至北部昆士蘭州（QLD）目前都受鼠患影響，數以千萬的老鼠湧入農場、民宅。網上亦有不少居民分享目擊鼠群的片段。

有農夫清理穀倉設備時，源源不絕噴出一大堆老鼠，老鼠從天而降，猶如下「老鼠雨」，場面驚人。有些老鼠「降落」地上時仍能急速逃離，生命力強。

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另外，有居民又指由於老鼠太多，自己養的貓已經厭倦捉老鼠，反而任由老鼠在自己身邊周圍走。

有居民又指由於老鼠太多，連貓也懶得再捉。(影片截圖)

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大量老鼠又入侵醫院，有病人投訴被咬傷，酒店亦因鼠患問題而被迫暫停營業。

為應對嚴重鼠患，澳洲副總理於20日表示，現已取得5000公升的「世上最強毒藥之一」內含溴苯丙隆（bromadiolone）的第二代抗凝劑，解決鼠患。

唯一的好老鼠就是死老鼠。

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不過有民眾憂慮，毒藥或會污染土壤、糧食作物，而且澳洲有很多野生動物與人類共存，使用毒藥或破壞當地自然生態平衡，且若再遇上鼠患恐怕會更棘手。

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責任編輯：羅嘉欣

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