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【好聲好戲】楊潮凱演繹阿旺感動全場　汪明荃+韓馬利激讚真正好聲好戲【有片】

娛樂 12:47 2021/05/22

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熱門 校長專欄 好聲好戲 烹飪教煮 ERROR自肥企画 靚太安樂窩 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

楊潮凱於《好聲好戲》中的演出感動全場。

TVB綜藝節目《好聲好戲》昨晚（21日）播出一集中，楊潮凱成為此輪比賽最後一位出場的參賽者。楊潮凱自選聲演《阿旺新傳》中的「阿旺」郭晉安，講他與太空人爸爸對話的感人片段。

楊潮凱聲演阿旺，在聲線及語調都要模仿小朋友演出，先由剛走進會議室表現非常興奮，然後到看見熒幕中出現太空人爸爸，再表現對爸爸的掛念。

以哭腔講出對白的楊潮凱，連表情也不自覺跟隨郭晉安的演出，聲淚俱下加上不捨的傷感之情，催淚指數爆燈。

【好聲好戲】陳自瑤自學石岐話鄉音　完美聲演繹鄧碧雲媒人婆獲大讚【有片】

楊潮凱於《好聲好戲》中演出阿旺。（截圖）

楊潮凱令全場感動

在場的大部分人亦為之動容，同為參賽者的陳自瑤、羅毓儀、主持賴慰玲、評判韓馬利，及旁聽生林夏薇位位都聽到眼濕濕，郭子豪亦搞笑指看完演出好想快點做爸爸。

演出後，楊潮凱指可能早已為人父，故只要一看到這些劇情便會很有感覺。他又笑指綵排時並沒有流淚，但不知為何一上台演出就眼淚大爆發。

【愛妻號】由初戀情人到夫妻共走過高低18年　楊潮凱：過好生活要娶好老婆

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【我要做業主】公屋仔28歲上車全太太精打細算　楊潮凱：要過好生活全靠好老婆

獲汪明荃韓馬利大讚

最終，楊潮凱順利獲7盞綠燈好成績。評判汪明荃讚楊潮凱不只演繹好聲，更演出好戲，令她看得開心又感動。

而韓馬利就指楊潮凱無懈可擊，並謂她當時沒有張開眼看只是聽，但他已能夠帶到觀眾入戲中，確實表現得非常好。

楊潮凱演出感動全場。（截圖）

網民看過楊潮凱的演出也大讚感動：「一直覺得楊潮海演戲有潛質，呢場戲我睇到都有點感動」、「潮凱是好戲之人，連聲演都咁感人，有做男一的實力!」

此外，亦有心水清的網民指出楊潮凱去年於《法証先鋒IV》中曾演出類似角色，當時的他飾演黎燕珊的兒子，同樣是智力停留於小朋友階段，而楊潮凱的演出亦已拿捏得很出色與感動。

同場加映：楊潮凱專訪

撰文 : TOPick 柴犬出動

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