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【ERROR自肥企画】大結局網上洗版　TVB女神channel封面疑抄ViuTV下架

娛樂 12:24 2021/05/22

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熱門 校長專欄 好聲好戲 烹飪教煮 ERROR自肥企画 靚太安樂窩 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

《ERROR自肥企画》獲好評。

由ERROR成員梁業（肥仔）、何啟華（阿Dee）、郭嘉駿（193）、吳保錡主持的ViuTV節目《ERROR自肥企画》，播出以來成網上熱話。

《ERROR自肥企画》在昨晚（5月21日）播出最後一集，在節目第一節藉格仔導演Mike（劉諾衡）細數節目嚴重超資回顧整個節目的內容，他並表示因超支問題，所以取消第三周的重量級自肥獎品。

【ERROR自肥企画】《ERROR流忍者》圓夢變短劇　古裝有前科曾向《東邪西毒》致敬

格仔導演表示《ERROR自肥企画》製作超支。（影片截圖）

《ERROR自肥企画》結局成熱話

到節目第二節，與《ERROR自肥企画》第一集首尾呼應，以動畫《新世紀福音戰士》電視結局的風格（當時《新世紀福音戰士》也是超支）拍攝，內容探討電視製作、娛樂的意義等，手法突破香港綜藝節目過往概念，而且內容引人反思，節目在昨晚播出後即成熱話，在網上瘋狂洗版。

此外，節目完結出字幕，在最終彩蛋出現格仔導演Mike受訪片段，當時拍攝進度至《ERROR自肥企画》第3集，他心情忐忑地直言擔心節目播出後評價極端。

格仔導演說：「我哋依家拍緊嘅嘢其實係……好奇怪嘅嘢嚟，一係係好特別存在，一係會好尷尬……我覺得節目會對香港電視業會帶嚟少少衝擊。至少有樣嘢好正嘅係，我哋行緊一條好特別嘅路，呢條路淨係我哋先會去行。」

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被指抄ViuTV設計

另外，TVB旗下YouTube頻道「女神channel」以女藝員的演出精選畫面及訪問為賣點，過往亦有不少擁躉。

可是日前「女神channel」上載一段張曦雯的《3日2夜》精華片段，但影片封面設計似足ViuTV節目《ERROR自肥企画》，而且以黑底紅字寫「自食可肥　但很好味」、「極正無預算」，用字與《ERROR自肥企画》的「自肥可恥　但很有用」、「極秘無制限」相似。

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也許TVB「女神channel」是有意惡搞《ERROR自肥企画》，但大多網民認為是抄襲成份居多，更連累沒有參與製作的張曦雯也無辜被網民在留言責罵。

最終「女神channel」相關的集數已下架，可是未知此決定是否與此次抄襲風波有關。

同場加映：強尼訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

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