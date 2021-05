【捉姦神器】TikTok網紅收男友甜蜜照片 iPhone一個拍攝功能揭出軌真相

收到男友傳來的甜蜜照一定很開心,但也有可能是惡夢開始。 TikTok網紅Serena Kerrigan近期收到一張男友傳來的相片,但iPhone一個拍攝功能竟成捉姦神器,意外揭發男友出軌證據。

網紅 Serena Kerrigan近期收到一張男友傳來的照片,對方拍攝了雙人床上,毛公仔放在枕頭前,表示很掛念她,讓她感到好窩心。表面上看這張照片沒有甚麼特別,但當她點進相片時準備回覆時,卻意外發現內藏男友的「偷食」證據,猶如當場「斷正」。

原來 Serena Kerrigan 揭發男方出軌的關鍵,是該相片用了原況相片(Live Photo)功能拍攝,可記錄拍照前後 1.5 秒的動態,當她長按相片時,便發現畫面內竟有1名陌生金髮女子笑着躺到床上,短短約2秒的片段成為了男友「偷食」的鐵證,令她頓時感到憤怒。

影片曝光後引起大批網民熱議,不少人直呼天網恢恢,又揶揄男方「迫不及待到連等5秒鐘待原況相片結束也不能?」「照片會動本來已很有型,現在變成捉姦神器更令人佩服」;但也有人質疑相片及片段的真偽,稱男友如有心偷食,根本不會在酒店房內拍照,但Serena回應稱100%真實,揶揄男友「看來你已有人陪伴了」。

之後 Serena Kerrigan 更拍片放在 TikTok,加上「When the guy you’re dating says he misses you but then you click the live photo」、「Looks like you have some company」等對白揶揄男方所為。

近日一名港媽於社交媒體指出,丈夫趁她與一對子女滯留在日本的一年來出軌,更帶小三回家纏綿。她開設網站賀對方「通姦一週年快樂」,並力數丈夫與小三多宗罪,包括小三疑落降頭加害她的子女。

▼ 點擊圖片放大

責任編輯:王明芳