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【醫生註冊修例】林正財冀每年200名醫生回港執業　強調非免試：「成績好不代表醫術好」

社會 12:45 2021/05/22

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林正財指若每年可以吸納200至300名醫生回港，相信有助紓緩人手問題。（資料圖片）

港府即將修例放寬海外受訓醫生來港要求，准予海外港人醫生以特別註冊形式，返港接受專科培訓，食衞局將與專科學院商討增加培訓名額，行政會議成員林正財今日（22日）於電台節目表示，現時本港公營機構欠缺700個醫生，形容修例「打開一道小門」，若每年可以吸納200至300名醫生回港，相信有助紓緩人手問題。

林正財指出以往每年處理有限度註冊申請只是雙位數，要解決醫療人手不足問題是杯水車薪，政府提出修例讓非本地培訓、屬香港永久居民的醫生以「特別註冊」的形式，在公營機構工作最少5年，通過評核認為滿意後，便可免試正式註冊，有關建議出爐後，有在外國頂尖學府讀醫的學生表示有回港意向。

對於被有關修例被指「免試入閘」，恐影響本港醫療質素水平，林正財稱非本地培訓醫生在公營機構工作的5年期間，每年都須接受評核，而未有專科資歷的非本地培訓醫生，亦須於香港接受專科培訓後，再接受全面考核，因此並非完全「免試」。他更認為對醫學界而言，「考試成績好不代表醫術好」。

至於有醫生團體質疑「特別註冊委員會」制定醫學資格名單的準則，林正財則表示委員會中大部分是醫委會成員，有責任向公眾解說，相信整件事是公開透明，社會毋須太多陰謀論。

同場加映，中大招募患者進行「拗柴」治療研究:

已打2劑疫苗滿14天可縮短檢疫期　一文看清不同地區返港人士安排：https://bit.ly/3nXRuSY

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：伍瑋瑋

 

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