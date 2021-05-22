【土地問題】輪候1個月獲派粉嶺警察宿舍　人妻抖音曬命：新樓593呎3房

▲ 近日有人妻在抖音曬命，指輪候1個月已可上新樓。

香港土地問題嚴重，很多人的心願是上樓有個安樂窩，可惜樓價高企，輪候公屋的時間亦愈來愈長。近日有名人妻在網絡「曬命」只需等1個月就可以成功上樓。當網民不明白何以1個月就獲派公屋，原來真相是該人妻所得的不是公屋，而是警察宿舍，有關帖文再次掀起網民討論香港住屋問題。

獲發粉嶺警察宿舍

日前有多名網民在連登討論區及facebook群組「上水人大聯盟」等發帖，皆分享一張抖音影片截圖，從中可見一封宿舍分配信件，列出「你已獲成功分配至以下宿舍」，該宿舍為粉嶺芬園已婚初級警務人員宿舍，屬「G」級別單位，面積55.08平方米（約593呎）。

▲ 有人妻在抖音曬命獲發新樓。（網上圖片）

從該抖音截圖所見頭像，發帖是名女士，她附有「香港宿舍」、「香港公屋」的Hashtag標籤，她開心地分享，以簡體字寫道：

很多人等8年都未必等到的房子，我們一個月的時間就拿到了，還新樓3房。

網民嘆上樓困難

有關帖文於討論區被轉載引起熱議，有轉載網民標題指新移民「1個月極速上公屋」，部分網民驚訝何以如此快，並分享輪候公屋的經歷。事實上，有網民發現該單位並非公屋，而是警察宿舍，不是一般香港市民輪候之列，指事主的丈夫應是警察，估計她是新移民嫁來香港。部分網民的留言可點擊圖片查看：

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宿舍重建計劃

據《警聲》資料，粉嶺芬園是已婚初級警務人員宿舍重建計劃，宿舍位於粉嶺樓路，座落於警察駕駛及交通訓練中心旁，鄰近粉嶺聯和墟，宿舍附近有多條巴士及小巴路線，前往粉嶺港鐵站亦只需數分鐘車程。

宿舍由5幢樓高29至31層的住宅大樓組成，共提供1184個宿舍單位，當中180個為「F」級單位（面積70平方米），其餘的1004個為「G」級單位（面積55平方米），即抖音女事主獲派的類別。宿舍單位於2020年或2021年供合資格警員申請。

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責任編輯：王明芳