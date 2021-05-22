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【男人最痛】23% 30代韓國Oppa苦陷不舉　研究揭首爾廢水驗出高含量「偉哥」成分

健康 13:28 2021/05/22

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南韓研究揭酒吧、夜店林立的江南區，導致廢水驗出高含量「偉哥」成分。

南韓近日一項發表於《Scientific Reports》期刊的研究發現，首爾的廢水中含異常高濃度的偉哥和其他治療勃起障礙藥物的成分，並預料這些化學物質的含量會持續增加。

據《法新社》報道，研究發現在週末期間，酒吧、夜店林立的江南區污水處理設施中，治療勃起功能障礙藥物的化學物質「PDE-5i」在廢水中的含量很高。研究人員估計，夜生活場所對這種藥物的使用量，比其他地方高31%。

研究又指，在首爾廢水中檢測到的偉哥劑量，大約是布魯塞爾的3至4倍、哥本哈根的2至5倍。

專家調查首爾2個污水處理廠後指出，現有污水處理廠其實無法處理這些殘留的化學物質。這些含有「PDE-5i」的污水，幾乎沒經過污水處理廠處理，最後被排放到水環境中。並預料會有更多「PDE-5i」被排放到城市地區，對環境造成未知的損害。

據了解，30至39歲南韓男性中，約有23%患有勃起功能障礙。在很多國家，「PDE-5i」經常被非法用於壯陽藥、膳食補充劑和草本補充劑。近日另一項研究就發現，南韓出售的188種食品補充劑中，有80種含PDE-5i及類似成分。

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責任編輯：羅嘉欣

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