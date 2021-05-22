【電梯意外】將軍澳新都城中心電梯意外　嫲孫疑電梯上推手推車跌倒受傷

▲ 將軍澳新都城中心昨日發生電梯意外。

將軍澳新都城中心今早（22日）發生扶手電梯意外，今早一對婆孫乘商場扶手電梯期間，該名婦人跌倒疑致頭部受傷。據現場消息指，發生意外期間，該名婦人一邊推著超市手推車，一邊乘扶手電梯。

警方回覆表示，今早11時11分，接報一名女子報案，指新都城中心二期內，一名60歲女子在扶手電梯跌倒受傷，無需警方到場協助。

另據Facebook專頁「將軍澳西貢友 Friends of TKO & Sai Kung」，有網民疑拍到婦人跌倒後的影片，片中所見，距離扶手電梯口約2米距離，有一輛疑為超市手推車，電梯口地上有數滴疑為傷者留下的血漬，一名身穿間條衫的婦人坐在扶手電梯口，疑用紙巾掩著頭部傷口，一邊安撫著旁邊一名年幼男童，期間一名保安從旁協助，並吸引大批市民圍觀。事後網上亦流傳該條電梯被圍封。

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專頁引述報料者消息，有指受傷女子及男童為嫲孫關係：「阿婆推住超市手推車上電梯，個孫坐埋喺上面，兩嫲孫連購物車一齊碌咗落電梯。」另有網民討論事件，不時見到有家長一邊推BB車、一邊手拖幼童乘電梯，憂易生意外，「其實花小小時間等lift好過整親自己或小朋友」。

影片獲Facebook專頁「將軍澳西貢友 Friends of TKO & Sai Kung」授權轉載

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記者：馮琪雅