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【台灣疫情】台灣疫情未止再增321宗本地感染　孕婦確診緊急剖腹醫護憂嬰兒染疫

社會 15:10 2021/05/22

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台灣連續7日本土個案破200宗，醫療服務陷入壓力。

台灣疫情未止今日（22日）公布再增321宗本地感染個案，台灣當局醫療服務、檢測陷入壓力，社會各界也關注醫療人手不足等問題，台灣連續7日本土個案破200宗，其中台灣作家吳淡如昨日（21）分享一名本土個案被接生的過程，表明醫生為了讓確診產婦順利生下孩子，手術室全程高規格備戰，承受強大的壓力及不斷耗損的體力，讓護目鏡都被汗水弄到一片模糊，大讚醫生以生命抗疫，引起不少共鳴。

吳淡如昨日在社文平台轉載萬芳醫婦科醫師王樂明的貼文，透露醫護的偉大。王樂明指出，此次是他與「COVID-19最近的距離」，有一名懷孕37周的產婦，一星期前因家人確診也受感染，成為該院產檢第一位確診孕婦，經院方 一星期討論後決定立即剖腹產子。

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形容醫護今次是沉著應戰，手術耗損體力與壓力，護目鏡早被汗水與亢進的體溫弄糊了，子宮劃開血管的噴流，一度視野無法清楚止血。只想快點把寶寶抓出來，快點讓兒科醫師帶走，避免被感染。幸而手術順利完成，母子平安。

台灣新增323宗新型肺炎確診病例，其中321宗屬於本土病例、兩宗屬輸入個案，另外新增兩人死亡，源頭不明個案有121宗。疫情指揮中心透露，新增死亡分別是70與80多歲男性，其中一宗證實，患者曾接觸過確診者。

已打2劑疫苗滿14天可縮短檢疫期　一文看清不同地區返港人士安排：https://bit.ly/3nXRuSY

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：伍瑋瑋

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