【BB大晒】林溥來關宛珊囝囝Preemo滿月　Patrick Sir晒湊仔相盡顯慈父本色

▲ 林溥來與關宛珊囝囝Preemo滿月喇！

藝人林溥來（Patrick Sir）的太太關宛珊（Kimmy）上月誕下囝囝林若嘉（Preemo），又因頭型似水滴而取名洋蔥頭。轉眼間，Preemo已經滿月，Patrick Sir一個月來就做太太的「神隊友」，幫忙餵奶及沖涼等，並晒出一系列溫馨湊仔照。

▲ 林溥來與關宛珊囝囝Preemo滿月喇！（Instagram圖片）

Patrick Sir日前在社交平台分享囝囝滿月的感受：「Preemo恭喜你，你滿月喇！過去呢31日係咪好開心呢？你除咗得到我同媽咪嘅悉心照顧外，更加得到Don Don嘅貼身保護，令你可以喺無憂無慮嘅環境下健康成長！」

他續指希望囝囝快高長大一同外出做運動：「當然，不得不提我哋嘅親戚朋友及同事們為你送上嘅所有祝福，以及品牌客戶對你嘅萬千寵愛！洋蔥頭，你要繼續快高長大，開開心心地食、玩、瞓！爹哋好期待同你去跑跑跳跳，一齊游水打波嘅日子喔！」

【東張西望】林溥來被囝囝請「飲茶」 關宛珊感激丈夫Patrick Sir幫手湊B：不是豬隊友

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

在一系列的湊仔相中，Patrick Sir雖然是新手爸爸，但見他抱B手勢已很純熟，又幫忙餵奶、掃風，洗澡等，對BB無微不至，盡顯一副冧爆慈父樣。而Preemo雖然人仔細細，但就表情多多，一時可愛嘟嘴，一時又肉緊O嘴，逗得爸媽非常開心。

▲ Preemo表情多多好可愛。（Instagram圖片）

【夫妻放閃】林溥來IG放閃賀結婚五週年 Patrick Sir：Love you forever

雖然榮升爸爸，但Patrick Sir依然愛錫太太Kimmy，感激對方初為人母的付出：「每日都過著「來回地獄又折返天堂」嘅生活，無限loop餵奶、泵奶、掃風、換片、同Preemo傾計、影相、唱歌俾佢聽、氹瞓覺，再餵奶、泵奶、掃風⋯⋯既辛苦又幸福。」

他亦曾向太太深情示愛：「雖然我哋已經做父母，但係喺我心目中，你永遠都係我可愛嘅女朋友仔，對你嘅愛唔會有一絲減退。Will love you and Preemo forever! 」一家3口連愛犬Don Don溫馨又幸福。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

同場加映：林盛斌專訪