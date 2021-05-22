【台灣疫情】台灣民宿被揭每晚「無罩」開派對引居民恐慌　醫護轉載轟：就是有你們這種垃圾

▲ 台灣疫情嚴峻，本土個案持續增加。

台灣疫情嚴峻，屏東縣昨天（21日）出現首宗本土病例，有居民揭發有民宿「不戴罩」開派對，並將cctv片段廣發予公眾，事件曝光後，屏縣府當局查出這組遊客來自彰化，將依傳染病防治法開罰，經營民宿負責人表示是最後一批客人，其他的旅客預約已經延期。

台灣《自由時報》報道，炎熱的天氣難阻部分「堅持出遊」的遊客，有民眾以監視器記錄下包棟民宿晚上大量住客群聚不戴口罩的狀況，惹怒當地民眾憤怒轉載，居民發出控訴:

我想跟您提一下我們這邊包棟民宿群聚的隱憂﹛我是屏東縣恆春鎮這邊的居民﹛我們這個新社區有很多包棟的民宿，目前還天天有遊客進來住，每天都超過10個人住進來，我覺得完全是防疫大破口！大家這麼認真防疫，真的不想要台灣變成回不去的局面！

有關包棟民宿戶外群聚影片，因為不戴口罩在住宅區群聚，引發周邊居民恐慌，類似狀況也不斷在近期的恆春半島發生，居民發起「我家鄉不是你的避難所！」。傳媒報道指，有不少遊客南下旅遊，尤其多數選擇包棟民宿，夜間無視禁令在半開放庭院中群聚，令民宿周邊居民相當擔憂。

屏縣交旅處昨與恆春警方進行稽查，發現這段網傳的包棟群聚影片，位置在恆春鎮內一間合法民宿，負責人表示，20日當天是近期最後一批房客，來自彰化，由於是包棟，不知道房客晚上還在戶外群聚，她也對周邊居民相當不好意思，自己也很擔憂，已經配合縣府進行清消。

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台灣多位醫生均發聲，要求市民自律，其中蘇怡寧醫師亦在社交平台表示，怒轟有關民宿的行為，又指這是台灣一大防疫缺口，形容「醫護在前線拼命，你們躲在後面放火，就是有你們這種垃圾!」，引起不少人轉載，也有台灣居民稱，為了防疫已經多日沒有出門，小朋友只留在家中與寵物為伴，希望大家同心協力度過難關。

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責任編輯：伍瑋瑋