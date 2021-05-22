MC張天賦暑假忙減肥目標瘦多8磅　陳蕾疫情以來首出戶外騷盼今年開個唱

▲ MC張天賦與陳蕾為青年協會活動任嘉賓。（大會提供）

香港青年協會於本周六及日（22至23日）於西九文化區舉行Restpiration - The Feast活動，同場設有近30項表演、文藝創作坊及互動遊戲等，而人氣歌手MC張天賦及陳蕾亦到場表演。

去年12月，香港青年協會曾舉行活動的網上版，當中張天賦人氣高企，成為活動中最多粉絲觀看直播的歌手，故今次便直接現身會場表演與粉絲互動。

▲ MC張天賦分享減壓方法。（大會提供）

張天賦亦配合大會主題「減壓」，分享指「能夠做自己喜歡的音樂就是減壓方法之一」。他亦首次公開表演新歌《good time》，故心情格外興奮。他又為社交平台貼出面帶悲傷的黑白相解話指，個人純粹喜歡黑白照片，並非抒發壓力，大家不需作任何聯想，並感激關心。

他又透露今個夏天除忙於宣傳新歌外，還要積極減肥。早前已開始了減肥行動的他，在運動和飲食配合下已減7、8磅，並目標再減8磅才心滿意足。

同場的陳蕾亦表示今次是疫情期間首個演出的戶外Show，故感覺好興奮，因終於可以與歌迷作近距離互動，直接感受現場氣氛。她又指今年目標是希望舉行個人演唱會。

她又分享最近推出新歌《屈機》，在創作過程中愛上賽車遊戲，並投入其中尋找靈感。加上該遊戲剛好推出10周年，故這首歌不單是一次愉快的創作，也是向該經典遊戲的致敬。

▲ 陳蕾希望今年能開個唱。（大會提供）

「Restpiration - The Feast」設近30項表演、文藝創作坊、互動遊戲、馬戲體驗、梳乎蛋攤位、瑜伽伸展及發呆比賽等活動。Restpiration一字由休憩（Rest）、呼吸（Respire）、思潮（Inspiration）組成，希望公眾在不同藝術體驗中調適情緒，學習抒放心靈和全健（Wellness）概念。

組合RubberBand、歌手陳蕾、MC張天賦、Senza a cappella、超能天氣、檸檬雞髀、驚愕花、KYRA、Kowloon K、Last Minute、The Anonymous、Whizz、春田花花運動丸、The Flashback、RedBricks、弓弦作樂、Funky Heroes將會演出，並有舞蹈、口琴多重奏、魔術、手碟、敲擊樂等活動與觀眾互動，透過多元化表演讓大眾放鬆心靈。