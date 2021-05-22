【新冠肺炎】新增1宗確診個案涉深水埗匯璽29歲印傭　月初兩度檢測呈陰性惟驗出抗體暫列本地個案

本港疫情似有緩和，今日再有外傭確診而召開疫情記者會，衞生防護中心及醫管局今日設疫情記者會交代詳情，本港今日（22日）再有新增一宗確診個案，29歲印傭由印尼經新加坡抵港，曾到西營盤華麗都會酒店檢疫期間兩次檢測均呈陰性，其後曾到深水埗匯璽僱主家中居住，直至周四（20日）強檢始被揪出，暫列本地個案。

張竹君指，該名印傭於4月25日乘坐航班GA876直接由印尼到港，有兩名友人同行。她本人先到西營盤華麗都會酒店檢疫，直至5至16日完結，期間第12日及第19日的兩次檢測均呈陰性；離開酒店後隨外傭經紀，與一名友人同到旺角X光化驗所，並到西貢富康花園的展欣服務僱傭公司辦理手續，其後到位於深水埗南昌站上蓋匯璽的僱主家中，期間一直主要留在家中，間中會帶狗到樓下散步，期間沒有與其他人接觸。

該名外傭其後在5月20日在白田檢測中心接受外傭強檢時確診，私人化驗所顯示其CT值為較高的38，衞生防護中心的化驗結果水平亦超過30。

張竹君指出，該名外傭入院後的檢測結果為「不確定」，患者驗出抗體陽性，相信是較早前感染的個案，很大可能在印尼或在飛機上感染；翻查同一航班有3人確診，但並非坐在附近，而酒店員工及同層住客亦沒有確診。她解釋，由於她離開酒店後到僱主家中僅相隔數天，倘受感驗後一般要10日以上才可驗出抗體陽性，故屬社區感染的機會較小，故可能是一宗輸入個案，仍有待其緊密接觸者結果再作分類。

該名印傭一家五口包括另一名外傭，以及司機、坐月及其他親友共8人在上述時間曾到訪外傭僱主家中，合共有18人列為緊密接觸者，須接受檢疫；其住所昨亦已納入強制檢測公告。

同時有少於５宗陽性個案，包括另一名39歲印傭，曾居油麻地彌敦道525號寶寧大廈外傭宿舍及何文田伯爵街伯爵園準僱主家中，5月初檢測曾呈陰性後於近日檢測始呈陽性，如確診料屬本地感染，上述兩處住所均會在今日納入強檢。詳情即看：【下一頁】

張竹君亦指出，由於廣州荔灣區有人確診，廣東省明天起列入中風險地區，暫停有關地區的「回港易」計劃。

食衞局昨（21日）晚發布強制檢測公告刊憲中透露，深水埗南昌站匯璽現初步確診個案，當局要求任何人士在本月8日至21日期間曾在該處逗留，需要在下周一（24日）或之前接受強制檢測；消息指今日新增的1宗確診個案，亦涉及深水埗南昌站匯璽一名印傭。

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記者：伍瑋瑋