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【MIRROR成員】寵妹狂魔呂爵安520向小如豬表白　妹妹「報復」爆Edan：成日放屁要人聞

娛樂 17:05 2021/05/22

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MIRROR成員呂爵安一向是「妹控」。

人氣爆登的男團MIRROR成員Edan（呂爵安）一向是「妹控」，繼早前於演唱會台上公開大叫妹妹暱稱「小如豬」後，又在5月20日而未經妹妹同意下，於社交平台貼出與妹妹的合照，令妹妹在個人IG「報復式」爆料。

Edan在未經妹妹同意下貼出合照。（Instagram圖片）

Edan一向是寵妹狂魔，經常在IG貼出兄妹合照作另類式放閃，又對妹妹又攬又錫，令一班爵屎（呂爵安粉絲專稱）非常羨慕！

【MIRRORxERROR】8級鋼琴Edan港大畢業package靚　人氣王193學歷不簡單

日前，Edan貼出與媽媽及妹妹在後台的合照，Edan偷偷親吻妹妹，而被吻的妹妹就立刻超嫌棄避開，畫面可愛又有愛。但由於照片在妹妹未經同意下Post，令妹妹「動怒」，轉而在其個人IG開啟問答環節，大爆哥哥在家不為人知的一面。

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一眾爵屎當然有Follow小如豬，紛紛留言想知Edan鏡頭背後的一面。妹妹先貼出Edan在家睡覺的床照，又有他扮鬼扮馬的騎呢相。之後，她又笑指哥哥沒有淚腺、去廁所的時間是無限、沖涼時會開演唱會、咩都驚例如蟲等。

她又投訴哥哥「夏天明明好熱都要癡埋嚟救命」、「數學天才呂爵安，俾佢教功課應該全部唔合格」等，非常搞笑。

Edan因得罪妹妹而被大爆料。（Instagram圖片）

【MIRROR演唱會】呂爵安台上大叫愛妹暱稱　森美爆秘密惹愛女嬲豬：I don't like you

而當妹妹提到Edan最污糟邋遢是「成日放屁唔講等你慢慢聞算唔算」時，Edan就Cap圖留言指「對唔住，哥知錯了。」，向妹妹投降認輸。

不過，Edan與小如豬感情要好，妹妹亦讚Edan在家會幫忙洗碗。兄妹互動有愛，粉絲睇得開心，而Edan不介意不顧形象的性格討好又貼地，難怪如此受歡迎！

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同場加映：MIRROR演唱會尾場精華

撰文 : TOPick 柴犬出動

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