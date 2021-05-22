  • 31°C
香港時間 : 2021522日 (週六) 19:13
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 校長專欄 好聲好戲 烹飪教煮 ERROR自肥企画 靚太安樂窩 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新手靚媽】海邊餵母乳被指罔顧阿仔安全　倪晨曦：大家都很安全

育兒經 18:11 2021/05/22

分享：

熱門 校長專欄 好聲好戲 烹飪教煮 ERROR自肥企画 靚太安樂窩 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

靚媽倪晨曦海邊餵母影相被指罔顧阿仔安全。

女神倪晨曦（Elva）去年11月榮升人母，兒子現年約6個月大，Elva不時在網絡分享溫馨親子照，近日Elva展示一張她手抱赤裸兒子餵哺母乳黑白唯美照。可是，該相片掀起網民熱議，有人大讚，另有人擔心BB吹風兼危險，斥責Elva枉為人母。

坐在岩石上餵哺母乳

33歲女神倪晨曦（Elva）與圈外丈夫誕下兒子Virgil，她不時在IG分享兒子可愛照片，在5月20日，Elva發帖向兒子表達「520」我愛你，該帖文附有黑白照，照片中的Elva在海邊坐在岩石上，手抱赤裸兒子餵哺母乳正在餵母乳予兒子，她穿上黑色長禮服，擺出冷酷表情，她以英文撰文表示兒子給予她相信自己的力量，教曉她甚麼是無條件的愛，兒子是唯一能明白她內裡的人。

此相片掀起網民熱議，有人擔心BB很危險。（IG圖片）

照片中，6個月多大的Virgil全身赤裸，他在媽媽的懷內喝母乳，展示了母子最親密的一面。不少網民大讚此相很美，有網民感受到唯美照的意境及意思，如同無論外邊風浪有多大，媽媽都會為母則強，成為孩子最強的避風港，一直保護孩子。

    點擊圖片放大
    +11
    +10

網民斥責不顧BB安危

另一方面，有網民認為拍攝環境狀況很危險，斥責倪晨曦不顧BB安危，評批她的神情表達不到母愛，很差的構圖。而嬰兒又不穿衣服，又危險。「BB冇著衫？ 你唔驚佢吹親呀？就算天氣好熱，喺啲咁熱嘅天氣暴曬，bb都好易有熱痱」、「為咗呃like可以去到幾盡？親生骨肉都唔理得咁多啦，超級自私，反感！」等，亦有網民指Elva攞BB做拍攝道具。

    點擊圖片放大
    +14
    +13

拍攝環境安全

就此，Elva未有正面回應留言，她於昨日（21日）在IG發帖，分享多張同系列的母子彩色照，似刻意讓大家了解現場真實環境，帖文及Hastag內容如下：

腳踏幼沙，坐在沙灘邊的岩石上，吹著28度的海風，既溫暖又暇逸。放心浪不會撲過來，我坐的岩石都很矮，大家都很安全，攝影師的角度總是很厲害！

據Elva過往的分享，她經常帶同兒子親親大自然，一起游水玩水、野餐，兩母子很甜蜜溫馨。

同場加映：懷孕患妊娠糖尿日打4次胰島素　吳日言有女萬事足：人生無憾

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊：https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周三晚上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

責任編輯：王明芳

相關文章

【母乳餵哺】裸體倒立餵母乳掀熱議　奧運金牌媽媽︰母性是純潔
17:37 2021/05/20
【母乳餵哺】裸體倒立餵母乳掀熱議　奧運金牌媽媽︰母性是純潔
【母乳餵哺】健身KOL分享餵母乳照被批暴露　3孩靚媽還擊︰我哺乳我驕傲
19:17 2021/04/19
【母乳餵哺】健身KOL分享餵母乳照被批暴露　3孩靚媽還擊︰我哺乳我驕傲
【BB來了】岑麗香誕第二胎再做媽媽　手抱「小腰果」餵母乳超有愛
13:05 2021/05/13
【BB來了】岑麗香誕第二胎再做媽媽　手抱「小腰果」餵母乳超有愛

你可能感興趣

【母乳餵哺】裸體倒立餵母乳掀熱議　奧運金牌媽媽︰母性是純潔
17:37 2021/05/20
【母乳餵哺】裸體倒立餵母乳掀熱議　奧運金牌媽媽︰母性是純潔
【母乳餵哺】健身KOL分享餵母乳照被批暴露　3孩靚媽還擊︰我哺乳我驕傲
19:17 2021/04/19
【母乳餵哺】健身KOL分享餵母乳照被批暴露　3孩靚媽還擊︰我哺乳我驕傲
【BB來了】岑麗香誕第二胎再做媽媽　手抱「小腰果」餵母乳超有愛
13:05 2021/05/13
【BB來了】岑麗香誕第二胎再做媽媽　手抱「小腰果」餵母乳超有愛
爸媽心聲 新手爸媽 育兒心得 網絡熱話 攝影 娛樂人物職業 倪晨曦

最高瀏覽

【星級媽媽】倫敦藝術大學盛產時尚大師　單文柔棄當設計師為家庭淡出幕前
16:32 2021/05/17
【星級媽媽】倫敦藝術大學盛產時尚大師　單文柔棄當設計師為家庭淡出幕前
【零歲】比單文柔年長13年相處無代溝　陳展鵬主張女兒從錯誤中學習
18:09 2021/05/16
【零歲】比單文柔年長13年相處無代溝　陳展鵬主張女兒從錯誤中學習
【靚太安樂窩】港媽1.4萬淘寶實木板隔大房　上樓8年儲錢裝修377呎公屋變4人安樂窩
12:36 2021/05/17
【靚太安樂窩】港媽1.4萬淘寶實木板隔大房　上樓8年儲錢裝修377呎公屋變4人安樂窩