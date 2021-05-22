【新手靚媽】海邊餵母乳被指罔顧阿仔安全　倪晨曦：大家都很安全

▲ 靚媽倪晨曦海邊餵母影相被指罔顧阿仔安全。

女神倪晨曦（Elva）去年11月榮升人母，兒子現年約6個月大，Elva不時在網絡分享溫馨親子照，近日Elva展示一張她手抱赤裸兒子餵哺母乳黑白唯美照。可是，該相片掀起網民熱議，有人大讚，另有人擔心BB吹風兼危險，斥責Elva枉為人母。

坐在岩石上餵哺母乳

33歲女神倪晨曦（Elva）與圈外丈夫誕下兒子Virgil，她不時在IG分享兒子可愛照片，在5月20日，Elva發帖向兒子表達「520」我愛你，該帖文附有黑白照，照片中的Elva在海邊坐在岩石上，手抱赤裸兒子餵哺母乳正在餵母乳予兒子，她穿上黑色長禮服，擺出冷酷表情，她以英文撰文表示兒子給予她相信自己的力量，教曉她甚麼是無條件的愛，兒子是唯一能明白她內裡的人。

▲ 此相片掀起網民熱議，有人擔心BB很危險。（IG圖片）

照片中，6個月多大的Virgil全身赤裸，他在媽媽的懷內喝母乳，展示了母子最親密的一面。不少網民大讚此相很美，有網民感受到唯美照的意境及意思，如同無論外邊風浪有多大，媽媽都會為母則強，成為孩子最強的避風港，一直保護孩子。

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網民斥責不顧BB安危

另一方面，有網民認為拍攝環境狀況很危險，斥責倪晨曦不顧BB安危，評批她的神情表達不到母愛，很差的構圖。而嬰兒又不穿衣服，又危險。「BB冇著衫？ 你唔驚佢吹親呀？就算天氣好熱，喺啲咁熱嘅天氣暴曬，bb都好易有熱痱」、「為咗呃like可以去到幾盡？親生骨肉都唔理得咁多啦，超級自私，反感！」等，亦有網民指Elva攞BB做拍攝道具。

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拍攝環境安全

就此，Elva未有正面回應留言，她於昨日（21日）在IG發帖，分享多張同系列的母子彩色照，似刻意讓大家了解現場真實環境，帖文及Hastag內容如下：

腳踏幼沙，坐在沙灘邊的岩石上，吹著28度的海風，既溫暖又暇逸。放心浪不會撲過來，我坐的岩石都很矮，大家都很安全，攝影師的角度總是很厲害！

據Elva過往的分享，她經常帶同兒子親親大自然，一起游水玩水、野餐，兩母子很甜蜜溫馨。

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責任編輯：王明芳