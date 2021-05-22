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【新冠後遺症】多名新冠康復者患「巨舌症」　舌頭比正常人脹大數倍難以說話及進食

健康 17:19 2021/05/22

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多名新冠康復者患「巨舌症」，舌頭脹大幾倍。

新冠肺炎患者即使康復，亦可能要面對各種後遺症。美國就先後至少有9位康復者患上巨舌症。舌頭脹大數倍，導致難以說話及進食，需要手術切除，減少舌頭的大小。醫生暫未確定成因。

Anthony Jones康復後，發現舌頭腫脹，是正常人的數倍大。

據《DailyMail》報道，美國至少有9名新冠肺炎康復者患上「巨舌症」，其中8名屬於非洲裔，暫未知兩者之間是否有關聯。

另一名康復者患上巨舌症。

研究新冠患者舌頭腫脹問題的專家James Melville表示，去年疫情爆發早期曾治療兩宗類似個案，但當時舌頭腫脹並不嚴重。後來他陸續接收7名舌頭嚴重腫脹的患者，其中一名叫Anthony Jones的患者，曾因重症而被送入深切治療部，一度以呼吸機輔助呼吸。雖然後來康復，但不久便發現舌頭腫脹，是正常人的數倍大，甚至無法進食和說話。最終要透過手術，切除過多的舌頭部分和舒緩發炎情況。

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專家指，至今仍未知舌頭腫脹的確切原因，但估計是與免疫系統對抗病毒產生反應，導致身體器官腫脹有關。早前有報告指，有患者感染病毒之後，心臟和其他器官都出現腫脹。

另一位新冠康復者患巨舌症：

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責任編輯：羅嘉欣

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