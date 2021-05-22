【新冠肺炎】初步確診涉2月抵港印傭屬不明源頭　僱主及外傭宿舍兩廈須強制檢測

本港疫情似有緩和，今日（22）新增1宗居深水埗匯璽的29歲印傭確診個案，衞生防護中心及醫管局今日設疫情記者會交代詳情；同日新增少於5宗初步陽性個案，其中一宗涉及另一名39歲印尼女外傭。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，該名初步確診女外傭，於2月20日坐航班SQ882，經新加坡抵港，最近一個月居外傭公司提供的臨時住所，曾於5月19至22日，在油麻地彌敦道525至543號寶寧大廈B座，跟另外4名外傭同住。較早前於4月6日至5月19日在一名準僱主位於何文田伯爵街1號伯爵園家中居住，有6至8人同住。

直至5月4日，她在外傭強檢結果仍然呈陰性。其後因她打算在5月23日離開香港返回印尼，遂於昨日（21日）到油麻地檢測中心再進行檢測，始首度呈初步陽性。中心目前知悉她亦在5月7日及10日曾到入境處辦理手續，並會繼續追蹤其行蹤。

張竹君指，如此個案確診，應屬本地個案，中心會追蹤與她同住的外傭及僱主家人，現時大概有11名緊密接觸者須檢疫，她曾居住的兩棟大廈亦會在今日納入強制檢制公告。

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記者：馮琪雅