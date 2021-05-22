【疫苗接種】張竹君透露4月前已打復必泰疫苗　憂通關再爆疫籲港人打針：「唔知大家喺度等咩」

▲ 衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日（22日）在疫情記者會籲市民盡快接種疫苗，反問市民「等緊啲咩」。（林宇翔攝）

本港新冠疫苗接種計劃展開約3個月惟覆蓋率仍在低水平，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，社區或仍存在傳播鏈，難以徹底「清零」，指社交距離措施指接種疫苗是控制疫情的唯一最終措施，「依家疫苗已經嚟咗，我就唔知大家喺度等緊啲咩囉」，並透露自己已於4月前接種復必泰疫苗。

張竹君表示，因應今日（22日）初步確診的39歲女外傭個案明顯為本地個案，倘確診便反映社區可能仍存在傳播鏈，難以徹底「清零」。

她主動提及，香港過去跟病毒共存一年多，曾用戴口罩、封關及保持社交距離等方法，將疫情維持低水平，形容市民已做得好好，在全球屬「首屈一指」，但認為難以長期藉上述方法控制疫情，認為疫苗接種「可能係唯一嘅最終措施」。

她指出，在疫症大流行期間，早期可做的是保持社交距離拖慢疫情，目的是等待疫苗研發，並提及英國、美國及以色列等國家疫苗接種情況較好，當地疫情亦有明顯改善。

她續說，反觀香港仍要靠戴口罩及社交距離等方法控制疫情，疫情覆蓋率較慢，擔心如不再加快接種步伐，建立本地保護屏障，倘稍後一放鬆社交距離措施及通關等，很容易再引起疫情，呼籲市民「加把勁」、盡快接種疫苗，令群體免疫力加快增長。她說，「以前我哋做好多措施都係等緊疫苗嚟到，但依家疫苗已經嚟咗，我就唔知大家喺度等緊啲咩囉。」

已打2劑疫苗滿14天可縮短檢疫期 一文看清不同地區返港人士安排：https://bit.ly/3nXRuSY

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：馮琪雅