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【真人版阿Boo】日本大眼萌妹激似阿BOO爆紅IG 真身竟是男仔轉眼6歲變小帥哥

育兒經 18:41 2021/05/22

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熱門 校長專欄 好聲好戲 烹飪教煮 ERROR自肥企画 靚太安樂窩 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

社交網站盛行，愈來愈多家長喜歡將自己子女的一舉一動放上網，除了與其他人分享，也可以當作子女的成長日記。早於2017年日本一名大眼萌BAyato，因激似《怪獸公司》阿Boo，瞬間在IG爆紅，因他長頭髮，大家誤以為是女孩子，時隔數年，現時6歲的Ayato原來真身是一名小帥哥。

Ayato當年憑著可愛的小臉蛋和大眼睛，加上激似《怪獸公司》妹妹「阿Boo」的造型，成功在網上爆紅，現時Instagram多達28.5萬粉絲追蹤。Ayato因留長髮造型，令不少人以為他是女孩子，但其實媽媽一直都在相片下強調Ayato是「兒子」。

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現時Ayato已6歲，並從幼稚園畢業，媽媽將兒子的打扮來個180度大轉變，幫忙換上一頭短髮，活潑帥氣造型一樣迷倒粉絲。Ayato的臉孔原來是父母的良好基因，Ayato的媽媽長相甜美且曾經擔任雜誌模特兒，大批網民紛紛稱讚Ayato可愛，希望Ayato長大後可以出道。

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責任編輯：王明芳

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