【新冠肺炎】袁國勇指4歲男童較大機會早於1月受感染　仍被列作確診個案逾20名師生要住足檢疫期

▲ 4歲男童就讀何文田漢師幼稚園，有20多名師生須檢疫。（資料圖片）

上周六（15日）列作源頭不明確診個案、就讀何文田漢師幼稚園的4歲男童，感染源頭仍然未明，政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇今（22日）表示，該男童早前曾求醫的診所，全部環境樣本均對新冠病毒呈陰性，排除男童樣本在診所受污染的可能，推斷他較大機會早於1月已在白田邨居所受感染；惟該個案仍被列作確診個案，因此其牽涉逾20名緊密接觸者仍要住足檢疫期。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君今午在疫情記者會表示，推斷該名男童較大機會於1月在白田邨受同幢大廈個案感染，但同時有機會受玫瑰疹病毒干擾，或在西醫楊超發診所環境污染，雖然現時找不到證據證實受診所環境感染，並引述袁國勇認為第1種推測可能性較高，但仍將其列作確診個案，不可以排除為其他情況，因此為謹慎起見，其緊密接觸者仍要住足檢疫期。

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責任編輯：馮琪雅