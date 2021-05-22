【回港易】政府晚上更正廣東省未被列為「中風險地區」　回港易計劃安排不變

▲ 廣東省返港人士並不符合「回港易」的相關指明條件。（資料圖片）

衞生署在晚上7時多公布因應廣東省部分地區疫情的最新發展，有關中國內地屬「中風險」或「高風險」地區的名單已經作出相應更新。由明日（5月23日）起，所有在入境前14天內曾到過廣東省的人士，並不符合「回港易」的相關指明條件，該些旅客須於抵港後接受14天強制檢疫及強制檢測的安排，亦不能因已完成接種疫苗而縮減強制檢疫期。

不過政府在​晚上10時半再發新聞稿，表示廣州荔灣區出現一宗新冠肺炎確診個案，香港特區政府正與廣東省政府評估有關情況，目前廣州市荔灣區龍津街錦龍匯鑫閣被調整為「中風險地區」，廣東省並未被列為「中風險地區」，回港易計劃的安排會暫時維持不變，稍後如有改變將會另行作出公布。



目前在回港易計劃下取得名額的香港居民應繼續按照計劃的指明條件，及在名額指定的日期和出入境管制站入境香港。

在「回港易」計劃下，如香港居民回港前14天不曾到過香港、內地或澳門以外其他地區和內地中、高風險地區，從內地回港時可獲豁免接受14天強制檢疫。 回港易上月由廣東省及澳門，擴展至內地其他省市，容許港人經本港三個口岸返香港，機場名額為每天1,000個；另外兩個為與廣東省接壤的陸路口岸，深圳灣口岸每天名額3,000個、港珠澳大橋香港口岸每天2,000個。過去一星期，經這兩個口岸入境本港的香港居民，每日由900多，至1400人。

而由於遼寧、安徽早前爆發疫情，港府月中開始，經已禁止近日到過這兩個省份的港人，使用回港易返香港。有關回港易計劃的詳情，市民可瀏覽政府網頁。

另外本港今日（22日）新增個案為一宗源頭不明的可能本地個案，涉及29歲印傭。中心提醒早前涉及變種新冠病毒大廈的居民，再要接受強制檢測。



因應衞生防護中心早前宣布更新涉及N501Y變異病毒株確診本地個案的檢疫安排，與相關個案於同一大廈居住或於相關個案居住大廈內工作，並已獲安排離開檢疫中心的人士，須於衞生署公布有關確診個案後的第三、七、12及19日進行強制檢測，需自我監察直至21日屆滿。



中心亦提醒與下列指明地方相關的指明人士，須於明日（23日）遵從強制檢測公告進行檢測

鰂魚涌康安街16號康怡花園N2座；

薄扶林道118號豪峰；及

深水埗福榮街37-39號

已打2劑疫苗滿14天可縮短檢疫期 一文看清不同地區返港人士安排：https://bit.ly/3nXRuSY

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：伍瑋瑋