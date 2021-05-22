【回港易】明日起抵港前14日曾到過廣東省的人士須強制檢疫　不能以「回港易」獲豁免

▲ 廣東省返港人士並不符合「回港易」的相關指明條件。（資料圖片）

政府今晚（22）公布因應廣東省部分地區疫情的最新發展，有關中國內地屬「中風險」或「高風險」地區的名單已經作出相應更新。由明日（5月23日）起，所有在入境前14天內曾到過廣東省的人士，並不符合「回港易」的相關指明條件，該些旅客須於抵港後接受14天強制檢疫及強制檢測的安排，亦不能因已完成接種疫苗而縮減強制檢疫期。

在「回港易」計劃下，如香港居民回港前14天不曾到過香港、內地或澳門以外其他地區和內地中、高風險地區，從內地回港時可獲豁免接受14天強制檢疫。 回港易上月由廣東省及澳門，擴展至內地其他省市，容許港人經本港三個口岸返香港，機場名額為每天1,000個；另外兩個為與廣東省接壤的陸路口岸，深圳灣口岸每天名額3,000個、港珠澳大橋香港口岸每天2,000個。過去一星期，經這兩個口岸入境本港的香港居民，每日由900多，至1400人。

而由於遼寧、安徽早前爆發疫情，港府月中開始，經已禁止近日到過這兩個省份的港人，使用回港易返香港。有關回港易計劃的詳情，市民可瀏覽政府網頁。

另外本港今日（22日）新增個案為一宗源頭不明的可能本地個案，涉及29歲印傭。中心提醒早前涉及變種新冠病毒大廈的居民，再要接受強制檢測。



因應衞生防護中心早前宣布更新涉及N501Y變異病毒株確診本地個案的檢疫安排，與相關個案於同一大廈居住或於相關個案居住大廈內工作，並已獲安排離開檢疫中心的人士，須於衞生署公布有關確診個案後的第三、七、12及19日進行強制檢測，需自我監察直至21日屆滿。



中心亦提醒與下列指明地方相關的指明人士，須於明日（23日）遵從強制檢測公告進行檢測

鰂魚涌康安街16號康怡花園N2座；

薄扶林道118號豪峰；及

深水埗福榮街37-39號

已打2劑疫苗滿14天可縮短檢疫期 一文看清不同地區返港人士安排：https://bit.ly/3nXRuSY

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記者：伍瑋瑋