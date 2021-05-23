【聲夢傳奇】炎明熹大比數唱贏詹天文 張馳豪出局台上爆喊【有片】

▲ 張馳豪潘靜文未能晉級十強。

《聲夢傳奇》昨晚一集（5月22日）進行第四輪比賽，成員分為紅藍兩隊以全新形式作賽，並以經典金典為題，經三個回合決賽，最後由25位導師及專業評審選出十強學員，進入決賽環節。

十強淘汱賽共三個回合，由 25 位專業評審進行評分。累積燈數較少的一隊，該隊導師便要淘汰兩位學員。

▲ 紅隊首先以《單車》應戰。

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張馳豪失準

昨晚一集，首先由紅隊派出隊長何晉樂(Rock)、冼靖峰（Archie)、潘靜文(Sherman)、 姚焯菲（Chantel）及張馳豪（Aska）出戰，以五人合唱《單車》，但被舒文狠批表演鬆散、沒張力，張馳豪表現大失水準，舒文直指Aska唱歌走音。

▲ Kaitlyn及Felix唱《月半小夜曲》。

之後到林君蓮(Kaitlyn)及林智樂(Felix)出戰，選取主理人李克勤的高難度歌曲《月半小夜曲》參賽。克勤事前親自指導二人如何演繹。可是演出時林智樂Felix耳機一出場就掉在地上，幸臨危不亂專心演出，為藍隊爭取到好成績，以大比數勝出第一回合。

藍隊鍾柔美(Yumi)及文凱婷(Aeren)在上一輪比賽被張佳添狠批「A 貨BLACKPINK」。二人在第二回合再度挑戰跳唱歌曲《跳舞街》，紅隊則派出擅長跳舞的黃奕（Hugo）以《煞科》出戰，最終仍是藍隊勝出。

▲ 炎明熹技高一籌。（影片截圖）

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紅藍兩隊分別派出詹天文(Windy)與炎明熹(Gigi)對戰，二人本身是好友，實力也被評審看高一線，今次分成兩隊，巧合地選取同一首歌曲《沒有你還是愛你》，兩位好姊妹對疊，大熱炎明熹以實力，被評審大讚，以大比數拋離Windy。

Aska難捨告別

最後紅隊導師周柏豪、泳兒與JW需要在7位學員中淘汰2人，三人非常頭，最後忍痛踢走潘靜文及Aska。台上JW和泳兒都難忍傷感，灑淚解釋要作出決定十分艱難。

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而被foul走的潘靜文，表現尚算冷靜，她感謝好友及導師幫忙，大方地離開聲夢舞台，反而張馳豪難掩激動，哽咽表示遺憾一定會有，希望有日可再來到台上，表現依依不捨。

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▲ 十強誔生。

十強名單如下：紅隊隊長何晉樂(Rock)、隊員冼靖峰(Archie)、姚焯菲(Chantel)、詹天文(Windy)及黃奕斌(Hugo)。藍隊隊長炎明熹(Gigi)、隊員林智樂(Felix)、林君蓮(Kaitlyn)、鍾柔美 (Yumi)及文凱婷(Aeren)。

同場加映：張敬軒訪問