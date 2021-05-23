【醫生註冊修例】張建宗指增加醫生人手有迫切性　籲社會各界及醫生組織務實看待

▲ 政務司司長張建宗指醫生人手短缺的問題若不解決，受苦的只會是廣大市民。（資料圖片）

港府即將修例放寬海外受訓醫生來港要求，准予海外港人醫生以特別註冊形式，返港接受專科培訓，食衞局將與專科學院商討增加培訓名額。政務司司長張建宗表示，增加醫生人手有其重要性、必要性及迫切性，呼籲社會各界及醫生組織務實看待。

張建宗今日（23日）發表網誌，指為解決本港醫生人手短缺問題，政府將於6月2日向立法會提交醫生註冊修訂條例草案，以開闢新途徑，讓合資格且為香港永久性居民的非本地培訓醫生在香港執業，希望立法會及社會各界全力支持。

他指出，本港醫生人手嚴重短缺，公營醫療系統長期超負荷，專科服務輪候時間頗長，部分需求殷切的服務輪候時間超過兩年，醫護人員疲於奔命，影響醫療服務的質素。目前情況並不理想，政府不能坐視不理。另以人均醫生比例而言，香港目前每1000名人口有2名醫生，遠遠落後於其他先進經濟體，包括新加坡及日本的2.5名、美國的2.6名、英國的3名和澳洲的3.8名。

他表示，隨着本港人口急速老化，以及市民對公營醫療服務的需求持續上升，醫生人手短缺的問題若不解決，受苦的只會是廣大市民，尤其是基層和長者。

張續指，政府在過去10年已不斷增加兩間醫學院的醫科生學額，惟訓練醫生需時，擴張醫學院培訓容量亦有實際局限，因此不能單靠增加本地學額去解決醫生人手問題，而須考慮引入更多合資格非本地培訓醫生；另會多管齊下改善公共醫療服務，包括挽留醫管局醫生、促進公私營協作計劃，政府亦預留數以千億計金額，推動兩個十年醫院發展計劃。

他強調，增加醫生人手在短、中、長期來說都有其重要性、必要性及迫切性，因其關乎市民需要、病人和大眾的福祉。他希望社會各界及醫生組織以客觀、理性及務實的態度處理醫生人手不足的課題，從香港整體利益出發，讓合資格且為香港永久性居民的非本地培訓醫生在港執業。

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責任編輯：郭詩詩