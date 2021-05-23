【疫苗接種】聶德權指未來3個月是通關時機　會爭取本港高疫苗接種率達免疫屏障

▲ 公務員事務局局長聶德權表示，當局會爭取本港有高接種率達免疫屏障。（資料圖片）

本港疫苗接種計劃開展至今約有3個月，累計共接種211萬劑疫苗。公務員事務局局長聶德權表示，未來3個月是通關或恢復往來跨境時機，當局會爭取本港高接種率達免疫屏障。

聶德權今早（23日）接受電視節目訪問時指出，疫苗接種計劃推行至今約3個月，共接種211萬劑疫苗，當中有124萬人已打第一針，佔本港16歲以上人士約19%，形容距離「免疫屏障」仍然很遠。

他指出，本港疫情有望清零，認為此乃打針的重要時刻，因接種疫苗除了是個人保障外，亦希望有高接種率的免疫屏障，以恢復與外地及內地通關，否則通關後或因人員往來而再次出現新一波的疫情爆發。

他強調內地未透露與本港通關的條件，又指通關決定權不在本港，惟相信當局會視乎本港的整體疫情、外防輸入的措施、處理源頭不明個案進入社區的能力，以及本港防禦冠疫情的防疫屏障，即疫苗接種率。

通關問題不是自己（本港）話通就通，而是視乎香港的疫情，故要做好控制疫情，爭取高接種率。

他強調，如果本港的接種率低但放寬社交距離，外來輸入的風險會很高，爆發新一波疫情的機會亦會很大。他以昨日接種劑量1.5萬針計算，如每日的接種劑量亦可達1.5萬針，3個月後的接種率已是約45%。

他又指當局會要求前線公務員，包括需要處理執法、巡查人員等以打代替定期檢測，如無法打針亦須做定期檢測，

公務員要有意識及責任，以及義務主動打針。

被問到會否因本港的低接種率而浪費所購入的疫苗，他表示正與藥廠商討疫苗運抵本港的數量及時間，以免出現有足夠的疫苗而沒有人接種，造成浪費，又指疫苗接種中心將營運至9月底，「因為不可能無止境營運下去」，當局會爭取未來3個月有高的接種率，因其是通關或恢復往來跨境的時機。

至於早前政府表示，正與復必泰藥廠聯絡，審視有關降低接種疫苗注射的年齡至12歲至15歲。聶德權表示，學校如要做到全日的面授課堂，所需的保障包括接種疫苗是非常重要，相關部門已在審視，包括考慮會否到校作外展計劃等，強調原則是在學生知情及同意下進行。

另外，當局早前已為部分企業進行外展疫苗接種服務，聶表示有關計劃是為了方便市民，希望各界積極打針，又呼籲企藥鼓勵員工打針。他指，現已有逾10間公司與正當局洽商，料將為建築行業服務。他指出，有意的企業如想進行外展接種服務，至少要有150人打針，另須有約1500尺的足夠地方讓接種者打針後休息等。

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記者：郭詩詩