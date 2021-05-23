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【新冠疫苗】曾浩輝：倘好處大於壞處將下調接種年齡　接種率達6成或可放寬口罩令

社會 11:34 2021/05/23

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曾浩輝指倘好處大於壞處將下調接種年齡，接種率6成以上或可放寬口罩令。(資料圖片)

新冠疫苗顧問專家委員會成員曾浩輝在今（23日）商台節目表示，本港已經有機制處理是否降低「復必泰」疫苗接種年齡至12至15歲青少年，如若確認接種的好處大於壞處，就會擴大接種對象。他指出，如果本港達到六至七成接種率，絕對有空間考慮放寬口罩令，相信市民不想「成世戴口罩」，而接種率高是其中一項重要條件，並強調長期病患病情穩定，仍可接種疫苗。

他表示，對市民接種率不感悲觀，因出外旅行需要接種疫苗是大勢所趨，除非市民永遠不外遊，又指疫苗有使用期限，部分市民若繼續持等待觀望態度，但社區疫苗接種中心不會沒了期營運，或至9月底停止運作，屆時市民有機會「蘇州過後無船搭」，或出現一窩鋒趕在8月接種第一劑的情況，呼籲公眾把握未來3個月時間，盡快接種疫苗。

同場加映，拗柴後增患骨刺風險恐「步步為艱」，中大招募患者接受新治療研究：

已打2劑疫苗滿14天可縮短檢疫期　一文看清不同地區返港人士安排：https://bit.ly/3nXRuSY

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳麗娜

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