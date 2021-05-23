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【黐飲黐食】丈夫失業家庭經濟拮据　港媽呻姑仔日日上屋企黐餐：一分錢都無出

親子 12:10 2021/05/23

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一名港媽在網上發文大呻姑仔日日黐餐，加重經濟負擔。

不少打工仔受疫情影響無工開，一名港媽日前在網上討論區「親子王國」發文，指丈夫最近失業，家中經濟拮据，大呻姑仔每日中午都會到家中「黐餐」，更「一分錢都無出」，令她大為不滿。

姑仔日日黐餐

港媽在文中指出，她與姑仔本身關係不錯，最近姑仔找了一份鄰近她家的工作，開始日日上來「黐餐」。港媽指姑仔沒有得到自己同意，每次也是直接到家中，叫工人姐姐預備午膳，更對菜式諸多要求，

佢又嫌啲餸唔啱食，叫我嗌工人煮乜煮乜……

她指丈夫最近失業，家中經濟狀況不佳，原本聘請外傭照顧小朋友已花費不少，現時姑仔日日「黐餐」，經濟負擔變得更重。港媽亦指姑仔經常浪費食物，「見到唔啱食就唔食」，令她大為不滿。

丈夫愛理不理

港媽曾與老公反映問題，可是丈夫愛理不理，認為讓姑仔上來吃飯只是「煮多兩碗飯，炒多個菜」，不應介意。她指姑仔一向受家人寵愛，

佢平時慣咗乜都阿爸阿媽俾，佢之前會帶飯返工，唔明點解唔係繼續帶而係上我到食囉！我又唔係佢父母，點解要負責埋佢？

帖文引來網民討論，有網民認為港媽應直接跟姑仔說明家中狀況，「直接同佢講你阿哥已經失業，支出冇少過，你要上嚟食要每月夾返幾千幫補吓」、「男人怕無面係唔會出聲，你姑仔面皮厚你唔講明佢就當你接受」。有網民則認為港媽態度應該更加強硬，「直頭唔好留餸，佢要嚟最多都係話得公仔麵，食就食唔食就算！」、「日日晏畫專煮啲佢唔食嘅嘢，等佢自己知難而退」。

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責任編輯：王明芳

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