【疫苗接種】劉澤星：接種疫苗不會直接致急性中風或冠心病　三高患者病情不穩應諮詢醫生

▲ 劉澤星指接種疫苗不會直接致急性中風或冠心病，三高患者接種前應諮詢醫生

新冠疫苗顧問專家委員會召集人劉澤星今（23日）出席電台節目表示，不能用病理解釋接種疫苗與血管收窄間的關係，重申根據過往病人出現不良反應的數據顯示，接種疫苗不會導致急性中風或急性冠心病，並強調接種疫苗不會令血管閉塞，惟三高患者如病情不穩定，應先諮詢醫生意見才決定。他補充，根據醫管局數字推斷，每一萬名無接種疫苗的人，大約有6.3人在過去3個月流產，但有接種疫苗的比率則不足0.4人，相信兩者無直接關係。

他續指，疫苗接種計劃開展至今3個月，接種率仍不足兩成，如果按現時每日接種1.4萬至1.5萬劑疫苗推算，到年底都只會有450萬人接種，與六至七成接種率仍有一段距離，冀市民接種率提升。

對於專家委員會是否偏幫政府澄清市民發病與接種疫苗無關，劉澤星表示，自己是一個醫生，最希望香港疫情受控，所說的話只是根據科學數據公布。他表示，本港疫情近乎清零，雖然早前有一名從迪拜抵港的印度裔男子感染變種病毒，但未有引致新一波疫情，形容香港是非常幸運。

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記者：陳麗娜