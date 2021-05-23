【日日媽媽聲】90歲許碧姬為照顧中風女兒做演員　歷喪女之痛豁達面對【有片】

▲ 許碧姬一直照顧中風女兒多年。

現年90歲的甘草演員許碧姬（碧姬婆婆），曾演出不少劇集的小角色，在昨晚《日日媽媽聲》（22號）一集她現身受訪，講述照顧中風女兒20年的心酸往事，又透露她選擇入行拍劇，常在幕前做「倒垃圾婆婆」，全是為了讓喜歡看劇的女兒開心。

許碧姬年青時曾為不少電影配音，至60歲時入TVB當演員，兩女已長大的她，原為打發生活，可是好景不常，大女兒於1996年腦中風，不能自理需有人貼身照料。

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▲ 碧姬婆婆照顧中風女多年。（影片截圖）

女兒36歲中風

碧姬婆婆節目憶述：「她（女兒）36歲那年得到大病，醫生說她腦中風，醫院床位緊絀，所以叫我一定要找地方讓她療養，我只好跟醫生說：『我等政府的好嗎？』醫生問我怎照顧，問：『妳幾歲？』我說65，我一邊照顧佢，一邊等啦。」

她表示結果一等就等了6年，後來女兒入住療養院，而她在閒暇時候便去拍劇。

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許碧姬指，自己拍劇，主要因為令中風女兒感開心，她稱：「我大女一向鍾意睇電視，又好鍾意明星，如我去演戲，有機會可以跟好多明星合照，女兒又會高興。」

女兒離世感寂寞

大女兒約在6年前離世，碧姬婆婆雖難掩傷感，也感到女兒離開或是解脫。她稱：「雖然她離開了我我好多年，我也會感到寂寞，惟有拿舊相出來看，但她病了那麼久，我都希望她早日得到安息。」

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▲ 二女Grace現身節目。（影片截圖）

節目中碧姬婆婆現身講述照顧患病女兒感受，但看透生命的她，只感女兒不用受苦，她也感欣慰。節目中二女兒Grace亦有亮相，感謝媽媽為照料她們而付出的一切，令人感動。

碧姬婆婆年青時隨父母在家鄉潮州汕頭來港，當時她只懂潮州話，曾就讀英文夜校的她，在友人幫助下，有機會踏進足演藝圈。

歷喪夫喪女之痛

早年不少潮州話版的邵氏電影，都由許碧姬配音。1966年許碧姬結婚，婚後誕下4名子女，以配音工作照顧家庭，一直當配音員直退休。

▲ 樂天知命。（影片截圖）

60歲有感子女長大成人，她在報上看到招聘演員廣告時，便寄信應徵，曾在亞視當演員，1991年她簽約加入TVB。2010年她在《巾幗英雄之義海豪情》中飾演骨嫲，戲份不少。

許碧姬在演藝生涯，曾與梅艷芳、周星馳及劉德華等巨星合照，全令令中風女兒開心，她曾表示有次叫劉德華講好簽名給女兒，令臥床女兒十分開心，自此成為許碧姬習慣，雖先後歷喪夫及喪女之痛，碧姬婆婆對人生人生仍十分豁達。

同場加映：邱芷微訪問