【BB來了】余香凝誕BB女做媽媽 Jennifer：妳健康開心媽媽就滿足

余香凝（Jennifer）去年11月跟40歲圈外人陸正渡（Tim）在半島酒店舉行婚禮，其後宣布有喜將榮升媽媽。今日（23日）Jennifer在社交平台公布喜訊，已誕下BB女。

Jennifer今日貼出BB女的手仔相，留言宣布已做媽媽，她寫道：

「別人說小孩子不能讚，會讚壞，但容許我在這裡讚一讚，要讚讚寶寶最後體重6.5磅，沒有浪費媽媽狂食長胎食物而胖了好多的心血。」

▲ 余香凝貼出B女相。（取自faccebook）

她又寫：「再讚讚 寶寶非常配合 兩母女合作無間，在大家的努力下，剖腹產第三天就上奶了，可以喂（餵）母乳喂（餵）到飽，也都要讚讚爸爸一直在身邊陪著媽媽 服侍媽媽，雙眼袋都出來了。」

Jennifer母愛滿瀉道：「寶寶 ，以後只要妳健康開心媽媽就滿足了，這世界沒有東西比妳更重要，愛妳！特別鳴謝 兩位劉醫生 @amylau1219 @ualynnek 讓我在一個冇痛輕鬆的過程中誕下小寶寶」

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Jennifer向傳媒表示：「好開心，BB健健康康出世。之前一直擔心她的體重，兩個星期前最後一次產檢，她5磅半，結果出生的6磅半，所以好開心，一直食的長胎東西沒白廢。」

她指：「BB似足爸爸，有如餅印。好靚，有眼眉毛，因為我的眉毛很少，覺得女仔有眉毛好靚。BB好乖，她不會亂哭，是真的餓了才哭。」

Jennifer：「真正明白甚麼是心肝寶貝，她一喊我就好擔心，我也跟住喊。朋友叫我放鬆一點，是成世的，我回答：「也知道，已feel到成世人也要擔心的感覺。現在終於知道媽媽以前為何如此長氣，成日叫你穿多件衫，所以真的要好好愛錫媽媽。」

同場加映：湯怡訪問